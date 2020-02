Carpi, su fascismo Bellelli fa rabbrividire e Fdi demolisce il centro

Sono le due facce della stessa medaglia.Da una parte c'è il Pd, che dopo la morte di Renzi e del renzismo, fa finta di essersi ricompattato sugli slogan di una volta - più che altro per parare l'ascesa dell'ennesimo messia della sinistra-sinistra, questa volta in gonnella. E il sindaco Bellelli si fa bello con una scritta che dovrebbe far rabbrividire, non ridacchiare come in uno spot della Kinder sotto l'obiettivo di Tosi. Perché non si fanno comprendere i crimini dell'umanità alle nuove generazioni facendo il verso alle vergognose scritte di allora e di oggi.Dall'altra c'è la destra, che s'è interamente appoggiata alla Meloni. Azzerando i partiti di destra estrema e, localmente, smollando anche quella Lega che aveva garantito l'entrismo a Modena e Carpi. Con i supporter locali che credono che il contrario di 'fascismo' sia 'anarchia' e viceversa.In mezzo ovviamente c'è Salvini. Che ha avuto un effetto positivo sia per il PD che per la destra, mentre ha demolito il centro. Spostando verso il PD e dintorni l'elettorato di Forza Italia e quello grillino, atavicamente incapaci di riconoscersi in Dio-Patria-Famiglia. E verso la Meloni quei dirigenti che hanno usato Forza Italia come un autobus, con il loro codazzo.