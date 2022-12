Caso Soumahoro e Qatargate: tempesta perfetta sulla sinistra italiana

Almeno 'occhi di tigre' e 'diritto all'eleganza' almeno ci fanno ridere

I familiari di Soumahoro, secondo l'accusa, tenevano gli immigrati in 'sovrannumero con carenti condizioni igieniche, assenza di derattizzazione e deblattizzazione'. Stipati fra topi e scarafaggi, insomma. Arricchendosi con un 'collaudato sistema fraudolento' per evadere le imposte e per richiedere più denaro al sistema dell'accoglienza, garantendosi - sempre secondo l'accusa - attraverso la falsa fatturazione i flussi di denaro verso il Ruanda e le borsette firmate. Tutto all'insaputa del sindacalista ivoriano.



Queste le ipotesi degli inquirenti. Saranno confermate? Non ha alcuna rilevanza, politicamente parlando. Ormai tutti pensano che questa sia la normalità nell'accoglienza: un inutile spreco di risorse a vantaggio di parenti e amici. Come tutti pensano che lo sia l'Europa, con i suoi regolamenti inutili e i cetrioli della giusta curvatura. Con parlamentari che ci contestano i 30 euro del POS mentre contano i milioni in contanti sotto al loro letto - anche questi a loro insaputa. Cetrioli, borsette, milioni: immagini semplici che restano scolpite nella memoria della gente.



I regolamenti sulla forma dei vegetali, davvero emanati dall'Europa, sono stati abrogati nel 2008. L'allora commissario liberale all’agricoltura annunciò 'una nuova era per i cetrioli curvi'. Avranno distrutto decenni di lotte di sinistra e disperso ogni credibilità nelle istituzioni. Ma fra 'occhi di tigre' e 'diritto all'eleganza' almeno ci fanno ridere.

Magath





