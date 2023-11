Che fatica per il ministro Sangiuliano avere a che fare con un gigante come Sgarbi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in visita a Modena a proposito dell’apertura turistica del nostro Palazzo Ducale e della “Aedes Muratoriana” in modo da creare un percorso museale statale che andrebbe ad arricchire Modena oltre al clichè “Cibo & Motori”.Era la prima volta che il ministro vedeva questo “percorso” e, a precisa domanda sulle similari precedenti proposte del suo sottosegretario Sgarbi, ha risposto che tale proposta “non gli risultava”; delle due l’una: o non segue le cose del suo ministero o l’acredine (gelosia? invidia?) che sta dimostrando nei confronti del “Vittorio” nazionale gli fa ombra nel giudizio.Se c’è una persona che conosce anche i sassi del nostro immenso Patrimonio artistico è proprio Sgarbi; se c’è uno che farebbe appassionare di Arte anche un manichino è proprio Sgarbi.



Ho visitato con lui la chiesa della Pomposa, adiacente alla Aedes muratoriana, e l’ho visto, come tante altre volte, conoscitore di cose modenesi che noi stessi non conosciamo della nostra città.

Capisco che per Sangiuliano il Mondo dell’Arte e della Cultura, inizi e finisca a Napoli ma così non è; capisco anche che avere come sottoposto un anima inquieta come Sgarbi dev’essere una dura prova.

Soprattutto se non si hanno le stesse qualità e le stesse competenze.



Andrea Galli, già consigliere di Modena e della Regione Emilia Romagna