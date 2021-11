Ciao Cristina, la tua voglia di vivere ci ha contagiato

p:299 - 270[126]adulta.TROVATO[148]Uno.TROVATO[165]volontà.TROVATO[183]importante.TROVATOCiao Cristina,ti dicevo sempre che alla morte bisognava arrivare vivi. E tu lo hai fatto, con una forza immensa, nonostante le sedute di chemioterapia, i ricoveri in ospedale, il dolore continuo che, mi dicevi, sentire nelle ossa. E poi la paura di non farcela, il dolore immenso di non riuscire a crescere la tua bambina, di non vederla adolescente e poi adulta. Ti conobbi ad una conferenza stampa, eri molto bella, ti chiesi se volevi collaborare con noi facendo servizi giornalistici per Antenna Uno. Da quel momento, microfono in mano, iniziasti un lungo percorso, destinato a fermarsi, non per tua volontà. Entravi in redazione a vele spiegate, carattere forte e indomito, e portavi sempre qualcosa di nuovo e importante. Poi, giornalista professionista, vedesti la vendita della Tv, il tuo trasferimento a Teletricolore, quindi di nuovo insieme.”Ho un tumore molto invasivo - mi dicesti un giorno - devo curarmi”. Iniziò così il tuo calvario. Leggevi il Tg con la parrucca in testa e una forza straordinaria perchè era nata tua figlia e dovevi crescerla. La tua voglia di vivere contagiò tutti noi. Ancora oggi che ti piangiamo. Penso che sei stata una bravissima giornalista, ma soprattutto, una grande mamma.Ciao Cristina