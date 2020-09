'Convegno giunta Modena, Consiglio comunale trasformato in soviet'

Mercoledì 16 settembre alla Festa dell’Unità di Modena abbiamo assistito alle prove generali del prossimo assetto istituzionale della città.

All’incontro dal titolo “Modena in movimento. La città riparte dopo il Covid 19” (qui l'articolo) erano presenti (così si legge nella locandina e si può verificare visitando la pagina Facebook della festa): Gian Carlo Muzzarelli - sindaco di Modena, la Giunta comunale, e Fabio Poggi – presidente del Consiglio comunale.

Ormai nella nostra Modena siamo abituati a cose così, ma questa non è certo una buona abitudine. La nostra Costituzione all’articolo 97 stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità.

Inoltre il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale secondo lo Statuto del Comune di Modena che riprende quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 267/2000, altrimenti noto come testo unico degli enti locali (TUEL), è quello di rappresentare istituzionalmente l’intero consiglio, quindi tutti i consiglieri eletti dai cittadini, che siano di maggioranza o di opposizione, che appartengano ad un partito o ad un altro.

Il ruolo di Presidente deve essere svolto in maniera autonoma e con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento dell’organo stesso e tale ruolo è quindi strumentale al funzionamento del consiglio, non all’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza che come sappiamo a Modena è rappresentata dal Partito Democratico, organizzatore della sopra citata Festa dell’Unità. E chi ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio comunale lo è certamente nel luogo dove si svolge il consiglio comunale, ma anche al di fuori dello stesso e, pur potendo liberamente esprimere le proprie opinioni, dovrebbe avere l’attenzione di non trovarsi in situazioni che potrebbero destare dubbi sulla sua imparzialità.

Per queste ragioni se alla festa del partito di maggioranza viene organizzato un incontro nella cui locandina di presentazione si citano come partecipanti il sindaco, la giunta e il presidente del Consiglio e che si svolge come una sorta di autocelebrazione dell’operato della Giunta comunale e del sindaco, con il presidente del Consiglio comunale che funge da moderatore, qualche domanda da cittadini occorre porsela.

Ciò che si percepisce infatti è che le istituzioni coincidono con il partito, che l’assetto istituzionale non è un assetto autonomo e indipendente dal partito, che l’assetto istituzionale è l’assetto del partito, che il partito assorbe le istituzioni. Le istituzioni, in altre parole non hanno come fine ultimo i cittadini, ma il partito che è espressione di un’ideologia.

Di fatto a Modena si sta reintroducendo il sistema istituzionale che nel 1989 pensavamo fosse stato definitivamente superato, almeno in Europa. Parlo dell’assetto istituzionale dell’Unione Sovietica. Insomma il citato convegno settembrino potrebbe essere assimilato ad una riunione del Comitato Centrale, i relatori ai membri del Politburo e il Consiglio Comunale trasformarsi in Soviet, asservito alle direttive del Politburo.

E ciò potrebbe accadere anche a livello nazionale, se la componente politica del Partito Democratico che governa Modena e la rossa Emilia Romagna governasse il Paese. Fortunatamente oggi, come nel 1948, la maggioranza degli italiani non la pensa come la maggioranza degli emiliano romagnoli.



Elisa Rossini - consigliere comunale Popolo della Famiglia