Coronavirus, pandemia mediatica? Ma i numeri non tornano

Finora ci sono stati più di 75'000 casi di CoronaVirus, la stragrande maggioranza dei quali in Cina. I cinesi sono quasi un miliardo e mezzo: un contagiato ogni 20'000 persone. Le vittime sono 2'500, una ogni 30 contagiati e meno di due per ogni milione di persone.In Italia abbiamo già diversi focolai, almeno 4/5, una cinquantina di casi e due morti. Come è possibile, da un punto di vista statistico? Vuol dire che negli ultimi due mesi almeno 80/100'000 persone sono state in Cina e poi in Italia? O è sfortuna, o i numeri della diffusione del contagio sono completamente diversi.Ma anche se lo fossero, non sarebbero drammatici se confrontati con le normali influenze stagionali. Le quali, in Italia, colpiscono il 9/10% della popolazione, determinando 3/400 morti dirette e fra le 5'000 e le 10'000 indirette stimate ogni anno. Una/due morti ogni 1'000 contagi e ogni 10'000 persone.A occhio il Coronavirus pare essere l’ennesima pandemia mediatica, da mettere nel mucchio di Sars, Aviaria e compagnia infettante. Quelle che dovevano estinguere l’umanità, ma che più che altro hanno estinto le casse della salute pubblica. Speriamo che sia così.