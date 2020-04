'Così gli ospedali sono diventati prima fonte incubazione del virus'

Tutti zitti e muti.L'altra sera su Report (RAI3) Sigfrido Ranucci ha condotto una approfondita inchiesta sull'ospedale di Siracusa. I responsabili sanitari sono stati pesantemente attaccati per la disorganizzazione nell'affrontare la pandemia di Coronavirus. All'inizio di Marzo la protezione civile aveva montato nel parcheggio sul retro dell'ospedale una struttura mobile dedicata ai pazienti positivi o sospetti positivi per Covid-19. Questi pazienti non dovevano assolutamente entrare nella struttura ospedaliera (sappiamo tutti che gli ospedali sono diventati la prima fonte di incubazione del virus) ma una volta studiati e identificati, dimessi o ricoverati in una struttura esterna all'ospedale.I giornalisti di Report hanno documentato che la tenda era rimasta inutilizzata e con loro grande scandalo e sorpresa accertano che questa attività viene svolta al contrario all'interno del Pronto Soccorso generale. Gli autori del programma ipotizzano addirittura un attentato alla salute pubblica.Su Facebook migliaia di commenti indignati. Mi sono permesso di ricordare agli scriventi che l'organizzazione dell'ospedale di Siracusa è esattamente la stessa del Policlinico di Modena come ampiamente illustrato nella conferenza stampa del 2 Aprile dallo stesso Direttore del Pronto Soccorso e come da me denunciato già dal mese di Febbraio. Potete tranquillamente leggere sui media modenesi il resoconto della conferenza stampa del Direttore e su Rai-Play la replica della puntata di Report.Avrete così il quadro della situazione e ognuno, una volta informato, sarà libero di valutare.