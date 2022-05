'Così la macchina del fango processa e condanna migliaia di Alpini'

Dalla sfilata di Brescia del 2000 a quella di Milano del 2019 ho avuto il piacere di rappresentare o Governo o Parlamento alle Adunate nazionali degli Alpini. Con l'allora presidente Beppe Parazzini si stava in giro sino alle 4 del mattino della domenica per poi, per scommessa goliardica, stare in piedi in Tribuna per dodici ore dalle 9 alle 21, per salutare ed onorare gli 80mila partecipanti alla sfilata.Mai, in tutti questi anni, mi era capitato di leggere sui giornali locali dei giorni successivi un minimo accenno a molestie o violenze alle donne da parte dei partecipanti al Raduno. Nel 2021 Parazzini è andato avanti e quest'anno non me la sono sentita di partecipare all'Adunata senza il fraterno amico.Con grande sorpresa ho visto montare in questi giorni una marea di accuse nei confronti del comportamento degli Alpini a Rimini, dove si è svolta l'Adunata Nazionale dopo i due anni di sospensione causa Covid.Premesso, e fate conto che lo ripeta dieci volte, che ogni atto di molestia va perseguito con l'espulsione del colpevole dall'Associazione e con una denuncia penale, mi sono chiesto cosa potesse aver differenziato Rimini da tutte le altre sfilate.Venerdì 6 maggio l'Associazione 'Non una di meno Rimini' scriveva su Facebook: 'Incredibile ma vero, un gruppo di oltre 400 mila uomini, imbevuti di machismo patriarcale, concentrati in un solo luogo allo scopo di ubriacarsi, genera una dinamica in cui si fa a gara a chi ce l'ha più duro e ognuno si sente in diritto ed in dovere di reclamare il possesso del corpo di ogni donna che gli passa accanto'.E poche righe più sotto: 'ma noi non ci stiamo, quelle lunghe penne nere ve le spezzeremo una ad una'.Ebbene, indovinate chi, con questo pregiudizio sugli Alpini, ha invitato a comunicare sui propri profili Istagram presunti molestie ed episodi sgradevoli? L'Associazione 'Non una di meno di Rimini'.Indovinate chi ha reso noto, a seguito di un sit in di protesta dopo la Sfilata, le centinaia di casi anonimi di presunte molestie? L'Associazione 'Non una di meno di Rimini'.La macchina del fango mediatica, sulla base della propaganda, ha già processato e condannato decine di migliaia di Alpini, facendo coincidere la loro prevenzione ideologica in una previsione che si avvera.Ferma restando, e lo ribadisco ancora una volta, la condanna di chi tra centinaia di migliaia di alpini abbia avuto un comportamento scorretto, rivendico il diritto di coltivare, come sottolineato in una nota trasmissione radiofonica, il piacere del dubbio su quanto veramente è accaduto a Rimini.