E’ deceduto Sorin Frentoaei, l'operaio 55enne di origine rumena coinvolto nell'incidente avvenuto a Limidi di Soliera. L'uomo è rimasto schiacciato tra il camion e i bancali che stava muovendo mediante la gru durante la rimozione di un ponteggio, nel cantiere di una ristrutturazione edile nella zona residenziale di via Falcone e Borsellino. L'ultima di una lunga serie di tragedie sul lavoro che hanno funestato la prima parte dell'anno.“Nell’ultimo anno è il quarto infortunio mortale che registriamo in provincia di Modena nel settore edile – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Silvio D’Acunto (Feneal Uil) e Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) – tutto ciò è intollerabile! Non si può morire di lavoro in una delle province più ricche d’Italia”.I tre segretari chiedono l’immediata convocazione in Prefettura del “Tavolo sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” (costituto nel marzo 2023) che vede la presenza di tutte le parti sociali che sono anche firmatarie del Patto regionale sul lavoro e il clima che pone al centro la sicurezza e la qualità del lavoro.“Nessuno può restare inerme - Istituzioni, Ispettorato e Medicina del Lavoro, Inail, Organizzazioni datoriali e sindacali - davanti a questa drammatica realtà, che fa del settore delle costruzioni il più esposto fra tutti per infortuni gravi e mortali. Chiediamo immediate risposte con controlli capillari e la rigida applicazione delle norme di sicurezza” concludono i sindacalisti di Fillea, Feneal e Filca.