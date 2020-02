Donne, ipocrisia Pd: si scandalizza per Amadeus ma le discriminazioni sono altre

a fidanzata del campione di motociclismo Rossi, è desolante. Una critica ribadita ieri a Modena dalla o capacità, di toccare i problemi veri legati all'essere donne in Italia come a Modena, la sinistra (che di sinistra non ha più nulla da tempo) si concentra su una innocua parola. L'ipocrisia con cui - in particolare da sinistra - si critica l'uscita del conduttore di Sanremo sul 'passo indietro' dellfidanzata del campione di motociclismo Rossi, è desolante. Una critica ribadita ieri a Modena dalla senatrice Pd Valente , presidente della commissione femminicidi, come se il problema delle discriminazioni di genere fosse legato alle parole di Amadeus. Eppure il senso di quella frase, magari mal interpretabile, era chiaro anche a un neonato ed era palese a tutti come non vi fosse alcuna volontà di offendere, ma nella mancanza di volontà,di toccare i problemi veri legati all'essere donne in Italiaa Modena, la sinistra (che di sinistra non ha più nulla da tempo) si concentra su una innocua parola.

Solo per distogliere l'attenzione con polemiche inutili e sterili sui nodi concreti, irrisolti, che condannano le donne a una posizione reale di subalternità. Non a un passo indietro voluto, ma a una continua corsa impari, donne costrette ad essere eterne gregarie per le quali il raggiungimento di un obiettivo è legato molto frequentemente alle decisioni di uomini. Nel mondo del lavoro, delle istituzioni, dei cda, della politica e della famiglia.

, con colori diversi , le discriminazioni subite dalle donne nella vita pubblica, dove spesso vengono relegate al ruolo di veline e dove nei principali posti di potere siedono uomini. La Le donne tutti i giorni il passo indietro nella vita privata lo devono fare non per scelta, ma per obbligo non solo per accudire i figli, ma sempre più gli anziani per l'oggettiva impossibilità economica da parte delle famiglie di accedere a strutture costosissime, con buona pace del welfare universale. Con queste dinamiche della vita privata che è in qualche modo sono specchio nel quale si riflettonocon colori diversile discriminazioni subite dalle donne nella vita pubblica, dove spesso vengono relegate al ruolo di veline e dove nei principali posti di potere siedono uomini. La fotografia del palco modenese , con protagonisti quasi solo uomini, che ha ospitato la festa per la conferma di Bonaccini a presidente della Regione la dice lunga sul peso delle donne nella vita politica della nostra Regione.