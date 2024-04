Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una marmellata politica, condensata in un programma urbi et orbi da telenovela, tenuta insieme dal commercio delle poltrone, poltroncine e sgabelli a cui aspirano i posteriori dei presunti leader, raminghi in cerca di visibilità personale, in uno squallido valzer ormai visto e rivisto.L'informazione locale si adegua quasi tutta, sale sul carro del vincitore prima ancora che vinca, tra le TV coop per interesse e i giornali per piaggeria di convenienza, si pompa il Pd, il suo candidato e i suoi alleatucoli affamati, facendo finta di essere imparziali. Ma guardando gli spazi dedicati è evidente la disparità e sono evidenti le manipolazioni, a volte fini alle volte macroscopiche.In città nulla cambierà se non in peggio. Continuerà a comandare la borghesia politica cresciuta ben panciuta ed ingrassata, sotto l'ombrello del Pd che si è tolta le pezze al culo e gli ideali del socialismo riformista emiliano ed ora veste griffato, pensa liberista, resta ignorante ma si finge acculturata o radical chick. Voltare pagina sarebbe utile e necessario.