E per la ‘miglior stampa’ chiedere Pace è ‘estremismo antibellico’

Il Corriere della sera ha criticato le 'manifestazioni per la pace' organizzate da 'Grillini, estrema sinistra, estrema destra e associazioni cattoliche'. In realtà alle manifestazioni hanno aderito tutti gli alleati e le associazioni amiche del PD - anche laiche - oltre a diversi esponenti del partitone, seppur a titolo personale. Ma con qualche 'estremo' qua e là tutto sembra più distante. Perché secondo il Corriere queste manifestazioni integrano la lesa maestà, suonando 'come una smentita alla decisione del governo di Mario Draghi e dell'Ue di inviare ancora aiuti militari a Kiev e di appoggiare le sanzioni'. E sempre secondo il Corriere chi chiede la pace in realtà vuole 'costringere il PD all'estremismo antibellico e su questo costruire l'opposizione a un esecutivo di centrodestra'.Ma il Corriere non pare fiutare il vento: perché presto il conflitto potrebbe prendere finalmente la giusta direzione, con gli Usa stanchi delle fughe in avanti di Zelensky. All'incontro fra Putin e Biden al G20 di novembre ci potrebbero essere grosse sorprese. Draghi si allineerà all'istante. E lo stesso PD, che oggi esprime quel ministro della difesa che ha appena decretato l'ennesimo invio di armi a Kiev, domani potrebbe trovarsi nelle mani di Elly Schlein, che ha sempre avuto 'una posizione dubbiosa sull'invio di armi in Ucraina' perché 'non è con le armi che si risolve un conflitto con una potenza nucleare'. Che non è mai una questione di donne o uomini, ma di quali donne e quali uomini.