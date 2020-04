I reati calano? Ma non a Modena

In questo periodo di emergenza da Covid 2019, può capitare che sfuggano o passino in silenzio, notizie di altro genere che in altri momenti desterebbero l’attenzione del mezzi di comunicazione. Nei giorni scorsi, la polizia di stato ha comunicato che il trend dei fenomeni delittuosi perpetrati in provincia nell’anno 2019 è in aumento dell’1,7% rispetto al 2018: nell’anno appena trascorso sono stati commessi 31.839 reati, a fronte dei 31.308 registrati nel 2018.

Ma vediamo nel dettaglio. I furti, sempre in provincia, erano già 17.016 nell’anno precedente e sono arrivati a 17.051, con un leggero incremento, dello 0.21%. Le rapine sono passate da 290 a 305, con un incremento del 5.17%. Le percosse sono passate da 185 a 198, con un incremento del 7.03%. Le violenze sessuali sono passate da 61 a 85, con un incremento del 39.34%. In calo i reati connessi alla droga, alle estorsioni alla ricettazione, alle lesioni personali e agli omicidi (1 in meno).

Che dire? C’è da constatare, ancora una volta, che non riusciamo a schiodarci dal triste primato di essere nelle posizioni di testa per quanto riguarda in numero dei reati in base alla popolazione. Ma corre un’ulteriore annotazione. In questi giorni, abbiamo visto pattuglie delle forze dell’ordine sulle strade come non se ne vedano da tempo; abbiamo visto l’uso di droni e di elicotteri per identificare chi trasgrediva le norme sugli spostamenti. Tutto giusto, ma viene da chiedersi perché un simile dispiegamento di forze e di mezzi non venga quotidianamente utilizzato per tutelare i cittadini dalla delinquenza quotidiana, grande o piccola che essa sia.

Perché?



Franco Fondriest