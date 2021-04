Il 'percepito del Pd' secondo Castagnetti

Hanno destato curiosità e provocato commenti di varia natura le considerazioni pubbliche diffuse su Facebook dall'ex parlamentare del Pd Pierluigi Castagnetti, ex Dc, che é stato tra i fondatori dell'Ulivo, poi della Margherita, alla fine confuenza nell'attuale Pd.Considerazioni sincere quelle di Castagnetti perchè ammettono tutte le contraddizioni in cui si dibatte il Pd, la mancanza di una sua precisa identità politica, formato com'è da due esperienze politiche, la ex comunista e la ex democristiana difficilmente conciliabili tra loro, gli errori di strategia dei suoi sette segretari succedutisi negli undici anni di vita del partito ma, soprattutto, la constatazione che oggi il Pd è 'percepito' dalla gente come “il partito delle banche e dei garantiti”, quelli cioè a stipendio fisso e assicurato come i parlamentari. E che, per giunta, non sa ancora se il nuovo segretario Letta intenda andare avanti con la linea dell'accordo politico coi 5Stelle come ha fatto sinora Zingaretti o cos'altro.Qualche lettore del documento di Castagnetti si è spinto oltre e lo ha invitato a porre la sua esperienza politica anche sul piano locale per “illuminare” la giunta del Pd nella gestione del Comune di Carpi visto che lui è presidente della Fondazione ex Campo di Fossoli.Ma alla base delle sue considerazioni politiche sta l'interrogativo di fondo del perchè la gente 'percepisce' il Pd come il partito del potere e dei potenti e non il partito che sta dalla parte di chi sta male, interrogativo che non ha trovato risposte nelle sue parole. Perchè, come diceva Antonio Gramsci “Senza connessione col popolo, i dirigenti diventano casta e il popolo tanti cittadini comuni”.Ma se il buongiorno si vede dal mattino, c'è poco da stare allegri vista l'insistenza con cui la dirigenza del Pd, a cominciare dal presidente della Regione Bonaccini e dal sindaco di Modena Muzzarelli, si attardano ad esaltare il 'modello amministrativo emiliano' come il migliore mentre invece ha mostrato le pecche, le lacune, i ritardi di altre realtà, con un mancato ascolto delle necessità vere e dei problemi quotidiani dei cittadini, specie in questo momento di pandemia. Manca insomma l'empatia necessaria per riacquistare la fiducia dell'elettorato e riprendere i milioni di voti nel frattempo persi dalla sinistra a causa del progressivo allontanamento dalle esigenze e dai problemi della gente per privilegiare altri scenari e altre platee altolocate con l'abbandono progressivo della 'piazza' coi lavoratori in difficoltà, coi manifestanti riuniti per il loro posto di lavoro, coi commercianti che chiedono la riapertura dei loro esercizi pena la loro chiusura definitiva.Non pare insomma essere solo retorica quella della richiesta di Pierluigi Castagnetti di una maggiore credibilità dei dirigenti e amministratori del partito nei confronti di chi sta male, degli ultimi e degli anziani che muoiono nelle Rsa. E lui stesso non sa fornire una risposta ai suoi interrogativi, se non formulare l'invito a tornare alle origini 'perchè – ha detto – quando le persone percepiranno il Pd come il partito che sta dalla parte di chi sta male e lavora per risolvere i problemi, saremo sulla buona strada'.Magari con modestia, riservatezza, sobrietà e riserbo, secondo lo stile inaugurato da Draghi, rifuggendo dalle passerelle populiste, dalla ribalta mediatica, dall'ostentazione retorica, dalla necessità di essere sempre a favore di telecamere e fotografi, come ha fatto l'altro giorno Bonaccini che, nel momento in cui in piazza Grande i commerciamti sull'orlo del fallimento chiedevano angosciati maggiori aiuti economici e maggiori ristori a causa delle chiusure, ha preferito essere ricevuto dai dirigenti della Charitas, mettendosi in posa con loro per telecamere e fotografi, promettendo addirittura agli increduli anziani ospiti di “accompagnarli lui stesso in giugno al mare”.C'è insomma molto di vero in quello che sostiene e lamenta Castagnetti ma anche molto da fare.