Il Sistema Modena esiste, quante volte ho sentito ‘bisogna asfaltarlo’

Avendolo visto dall'interno per anni da un posto di osservazione privilegiato cercando faticosamente di non farmi assimilare e cercando di mantenere i miei valori di persona di sinistra e di non vendermi, ho sostenuto e sostengo che esiste ed è soffocante quello che viene definito 'sistema Modena'. Esso è formato dal potere politico della classe/casta dirigente del Pci/Pds/Ds/Pd formata da burocrati inossidabili incollati alle poltrone sempre e comunque (quando le poltrone non ci sono vengono inventate ad hoc) e i poteri forti locali economico finanziari privati e cooperativi con forte prevalenza di alcuni gruppi forti in particolare cooperativi.Il sistema mal sopporta ogni tipo di osservazione e critica e oltre a silenziarla, spesso con l’aiuto di mezzi di informazione allineati, tende a delegittimarla con l'insulto o muovendo la macchina del fango nel tentativo di sottrarsi al confronto trasparente sul merito delle questioni.Frasi come 'bisogna asfaltarlo' o 'spezziamogli (figurativamente) le gambe' si sono sentite tante volte non solo sottovoce e sono indice di un decadimento della qualità politica in particolare di quelllà che fu la forza principale a larga base popolare del socialismo riformista emiliano.Il sistema si autoprotegge e si autoconserva nel tempo. Figure che hanno vissuto per trenta e più anni di politica e del suo potere tra responsabilità in provincia, in regione, in comune, alla Camera ed ormai attempate, con somme di vitalizi assortiti, mantengono ruoli laterali non secondari cristallizzando una dinastia politicamente vecchia ma che ancora tende a dominare.Il mio auspicio è che questo cambi e ci si riappropri di una democrazia dei cittadini partecipata e non condizionata dove il merito è le buone idee e non l'appartenenza valgano veramente.