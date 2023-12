Installazione in piazza XX Settembre, una reazione esagerata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quello che però risulta a dir poco esagerato, è la reazione che le persone hanno avuto nei confronti della statua. Ciò per cui sarebbe bastato un commento sagace intelligentemente piazzato a mezzo stampa da un comitato o, a mali estremi, una raccolta firme per rimuovere l’opera, è diventato una manifestazione con tanto di striscioni e dichiarazioni al vetriolo (tante manifestazioni per verità).

Una reazione del genere rivela lo stato di miseria del dibattito politico cittadino, interamente appiattito a marcette e slogan. Troppo complesso parlare a Modena di sicurezza, di inquinamento e di costo delle case, più facile dire no a un carro armato perché brutto e cattivo. Così, invece che affrontare i problemi, si riversa la propria rabbia su un oggetto e si torna a casa tutti contenti di aver sfogato le proprie frustrazioni.

Alla fine, basta un piccolo gioco di parole per rendere il “carro” in un “capro”, non armato, ma espiatorio.

Alberto Avallone