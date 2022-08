Letta fa strike di errori. Solo Bonaccini può rimettere in gioco il Pd

Fra Calenda e Letta alla fine parrebbe aver vinto il segretario del PD: secondo i dati pubblicati oggi Azione – sondata separatamente dalla Bonino - è infatti crollata al 2%. Addirittura sotto al partito di Renzi.Ma le vittorie in queste scaramucce non sono per niente determinanti, se non per capire chi perderà male e chi peggio. E il destino politico di Letta è comunque segnato: perché ha dimostrato di non avere il polso della situazione: ha sbagliato la valutazione su Calenda, al quale aveva affidato – quasi sotto ipnosi – le chiavi della coalizione e il suo cuore; ha sbagliato a credere di avere il controllo dell’alleato dopo il contratto siglato in pompa magna; ma soprattutto ha sbagliato fin dall’inizio a voler giocare una partita persa in partenza, con il suo veto personale ai 5 stelle.Il partitone inizia a mugugnare. sottolineando la sua abilità nel fare squadra e portare a casa i risultati con maggioranze eterogenee, discutendo e decidendo: “Coinvolgendo le comunità, trovando la sintesi tra forze politiche, coinvolgendo e responsabilizzando le parti sociali. L'esatto opposto di militarizzare e pensare di poter far da soli.”Sul suo editoriale di oggi Travaglio auspicava un cambio al comando del PD: l’epurazione di Letta e il rientro di Bersani, che farebbe subito l’accordo con i 5 Stelle e vincerebbe le elezioni. C’è andato vicino: ma il cavallo giusto per ribaltare un risultato altrimenti già scritto è Bonaccini.