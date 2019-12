L'Europa non finanzierà con fondi Fesr strade regionali: ecco perchè

È importante sottolineare che la responsabilità della costruzione delle strade e, più nello specifico, l'attuazione pratica delle misure di sicurezza stradale a livello locale rientrano nelle competenze degli Stati membri. Riguardo al finanziamento delle misure di sicurezza stradale a carico del bilancio dell'UE, l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo di programmazione 2014-2020 non prevede finanziamenti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la costruzione o la manutenzione stradali nelle regioni più sviluppate. Pertanto, il programma operativo per l'Emilia Romagna non contempla alcuna misura relativa alle infrastrutture stradali.



Risposta ministero Trasporti 4 dicembre 2019

Il Cef, Connecting Europe Facility, mette a disposizione 24 miliardi di euro per i trasporti favorendo investimenti per progetti a livello europeo avvalendosi anche di finanziamenti privati. Ed entro il 2030 sono previsti 750 miliardi di fondi per la Rete di trasporto transeuropea (TEN-T). Dai fondi Cef arrivano i 481 milioni per la Tav Torino-Lione e i 590 per il nuovo tunnel del Brennero.

É stato pubblicato il 16 ottobre scorso il nuovo bando pluriennale del Connecting Europe Facility. Il bando, che scadrà il 26 febbraio del 2020, mette a disposizione una dotazione finanziaria piuttosto ricca, pari a 1,4 miliardi di euro, per progetti su sezioni pre-identificate dei Corridoi centrali delle Reti TEN-T, ivi incluse le Autostrade del Mare.

Le opportunità di finanziamento spaziano dalle infrastrutture agli interventi per l’impiego di combustibili alternativi, sistemi intelligenti di trasporto e azioni di miglioramento di scambio modale nei nodi urbani.

Come di consueto, il programma finanzia progetti giunti a un buono stadio di maturazione, che dimostrino la convenienza nella loro realizzazione attraverso un’apposita analisi costi-benefici e abbiano l’approvazione degli Stati membri interessati.

Le percentuali di cofinanziamento dell’Unione Europea variano dal 50% nel caso di studi e progettazioni al 30% per le azioni di Autostrade del Mare ed al 20% dei costi per gli interventi infrastrutturali nei porti. Una parte dei fondi viene destinato ai Paesi obiettivi di Coesione, e quindi non possono essere utilizzati per azioni localizzate in Italia.

Con questo bando si avvia a conclusione la programmazione CEF 2014-2020, dopo la pubblicazione degli Avvisi ben più consistenti degli anni passati, in particolare quello del 2014, che totalizzava 13,1 miliardi di euro. I progetti finanziati con questa Call dovranno avere termine entro il 31 dicembre 2023.

La mappa riportata di seguito indica la rete stradale e autostradale Anas e le tratte appartenenti alla rete TEN-T (in grigio TEN-T altri gestori).

Conclusioni

Le competenze in merito alle scelte progettuali della Pedemontana, sp 569/467 sono esclusivamente di Regione e Provincia, come chiaramente scrive il Ministero dei Trasporti La UE non ha previsto di finanziare con fondi FESR strade in Regione Emilia Romagna nei bandi 2014-2020 Le misure atte a implementare la sicurezza stradale sono esclusivamente a carico degli stati membri e non della UE La UE finanzia con fondi CEF il Tunnel del Brennero con 590 milioni I fondi CEF possono coprire dal 20 al 80% i costi delle opere Entro il 2030 potranno essere utilizzati 750 miliardi di euro in Europa per adeguare le infrastrutture (TEN-T) Esistono fondi CEF per circa 3 miliardi da destinare alla risoluzione dei “colli di bottiglia” ( vedi Pedemontana 5697467 tratto Castelvetro) da richiedere nel 2020 alla UE, la provincia afferma di utilizzare i fondi FSC per il collo di bottiglia 569/467 all’altezza di Castelvetro, 3° e 4° lotto. Dalla cartografia ANAS riportata, la Bretella Campogalliano Sassuolo appare inserita come prolungamento della A22, rete TEN-T ( la sovrapponibilità al fiume Secchia e la curvatura a dx fanno ritenere che sia la Bretella e non la Modena Sassuolo, B, che dovrebbe essere con curvatura a sx e distante dal fiume) I prossimi bandi per fondi CEF terminano a febbraio 2020 e possono partecipare Istituzioni ma anche privati.

Certamente la quantità enorme di soldi, 750 miliardi in 10 anni, può essere un catalizzatore importante per accelerare determinati processi infrastrutturali, tenendo conto delle nuove norme in materia ambientale, (SNAC minambiente) senza le quali si corre il rischio di impermeabilizzare e antropizzare terreno agricolo in una Regione che ha chiesto troppo alla sua terra, e predisponendola sempre più a dissesti idrogeologici e inquinamento.

Monfredini Roberto - Medicina Democratica