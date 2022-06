Lotta alla droga, il peggio della settimana...

Il settimanale l'Espresso ha una rubrica intitolata 'Il peggio della settimana'. Nel numero in edicola riporta in questa rubrica una frase di Mattia Santori, leader delle Sardine e consigliere comunale DEM di Bologna e cioè: 'con un colpo di scena del migliore Fantozzi, la destra bolognese ha deciso chi sia l'esperto che la rappresenta nella Commissione in cui discuteremo di cannabis terapeutica: Carlo Giovanardi'.Facendo finta di non capire mi congratulo con l'Espresso per aver citato Fantozzi alias Santori, il cui unico impegno noto sulle tossicodipendenze è la sponsorizzazione del libro 'Mamma mi faccio le canne', con l'obiettivo di liberalizzare l'uso ricreativo della cannabis.Come si è permesso infatti il Consiglio Comunale di Bologna di invitare uno che ha organizzato per il Governo italiano le due Conferenze Nazionali di Palermo e Trieste sulle tossicodipendenze? Che ha avuto l'onore di essere amico e collaboratore di giganti della lotta contro la droga come Vincenzo Muccioli, Don Oreste Benzi, Don Pierino Gelmini, Don Mario Picchi. Che ha visitato decine e decine di Comunità di recupero e di Sert, luoghi pieni di dolore ma anche di speranza per chi tenta di uscire dal tunnel della tossicodipendenza. O sarebbe meglio ascoltare Fantozzi-Santori e seguire le sue sgangherate affermazioni, certamente il 'peggio della settimana'?