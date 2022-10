Ma cosa ne sanno gli americani di Enzo Ferrari... E di mio nonno

Rientrato a Modena per il weekend, rimango sorpreso e anche un po' innervosito. Le MilleMiglia in Piazza Roma nella ricostruzione del film su Ferrari? Ma quando mai! Il passaggio avveniva lungo viale Martiri della Libertà e il punto di controllo era al Monumento ai Caduti. L'arrivo delle autovetture era segnalato da uno squillo di tromba. Ma cosa credono di sapere gli americani? C'erano loro? Io si!Il signor Ferrari, per diverso tempo subaffittuario di mio Nonno nella officina che faceva parte del complesso della allora Opera Pia Rainusso, più o meno in quell'area che oggi è via Rainusso, lasciò insoluti parecchi mesi di affitto. Ciò non lese l'amicizia con mio Nonno, diversamente da mio Zio Medardo che non lo poteva soffrire, si trovavano la sera al bar davanti lo Storchi assieme ad altri amici.'Di su Enzo, quando è che mi ridai quei soldi che ti ho prestato' (diceva mio Nonno). 'Te tu mi hai prestato dei soldi? Mo no, l' era un reghel!' (rispondeva Ferrari) . Le sanno queste cose gli sceneggiatori del film? E poi, quando le sere d'estate mio nonno mi annunciava che mi avrebbe portato a cena fuori, sapevo già che saremmo andati a Maranello dove prima si sarebbero incontrati in fabbrica, poi avrebbero deciso di andare in uno dei soliti posti.Entrando dalla via Giardini, sulla destra, c'era il reparto corse e ricordo quel 'dai, monta su, ma non toccare' ed io mi accomodavo con prudenza nella macchina di Castellotti, di Musso e di tanti altri piloti sfiorando il volante solo con gli occhi, ma sognando le corse.Possono capire questo gli americani? Ogni tanto 'falliva' e mi ricordo i colloqui sconsolati tra mio Nonno, il commendator Martinelli, il cavaler Pirein, che mi divenne poi patrigno, e altri, Frascaroli, Marazzi, il ceramista Montorsi, l'ingegner Orlandi e molti di cui ricordo i volti.E adesso cosa facciamo? Ci chiederà dei soldi? Ha detto che vuol vendere. Che creda io? E intanto io sorseggiavo una cedrata Tassoni, massima trasgressione concessami. Fu amato e odiato, rispettato e mandato a quel paese, falso e sincero nello stesso tempo, si era creato la sua maschera e purtroppo per molti è solo quella.Sul libro del Circolo della Biella di cui fui uno dei rifondatori (tessera 22) c'è una foto che ritrae Ferrari ai box dell'autodromo durante le prove di una vettura e in disparte, a osservare, un ragazzino di 11/12 anni, non ricordo. Ero più lì che a casa a studiare. Questo clima, sapranno renderlo gli americani o come al solito interpreteranno secondo come intendono, fregandosene di tutto e di tutti? Sapranno rendere di come gli operai si bruciavano il palmo della mano con la sigaretta per non farsi sorprendere a fumare o come quando Piero si chiudeva in bagno per paura di suo Padre? Facciano come vogliono, ma per cortesia, si sbrighino ad andare a disturbare altrove.