Ma quale scandalo, l'Italia deve puntare a colloqui anche con Putin

Salvini, Berlusconi e Putin erano amici prima della guerra. Che Putin abbia cercato un approccio con Salvini per rompere il fronte italico è più che ovvio. L'avrà fatto anche con Berlusconi, e questo sì che giustificherebbe la repentina fuga dei ministri azzurri dopo la caduta del governo. Draghi, vistosi scavalcato, ha bloccato tutto, non senza riprendere i cospiratori in parlamento.Tutto ciò è avvenuto a maggio e la Verità ne ha dato notizia a giugno, senza suscitare reazione alcuna in chi - ai tempi - avrà preferito salvare governo e poltrona. Oggi sembra invece lo scoop del secolo, più del dossier Mitrokhin e dell'agente Betulla.La Meloni si smarca sfoggiando un sorprendente neo Atlantismo, che le ha portato il nullaosta dei media americani. Il punto, però, è che un leader di una nazione europea oggi dovrebbe puntare davvero a colloqui con Putin.Parafrasando però quanto letto sul NYT in questi giorni, in una democrazia il volere del Popolo deve prevalere sugli interessi internazionali e finanziari. Bene ha fatto allora il PD a sollevare la questione in questo inizio di campagna elettorale. Perché come uscire dalle conseguenze per l'Italia della crisi Ucraina, più che dalla crisi stessa, deve essere scritto chiaramente sui programmi elettorali. Così scopriremo se è vero che gli italiani sono i meno filo-ucraini e più filo-russi d'Europa, come avrebbero mostrato recenti sondaggi europei.