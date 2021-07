Ma sull'obbligo vaccinale Salvini farebbe cadere il Governo?

L’introduzione di restrizioni legate allo stato vaccinale è nell’aria. Quello che è successo ieri è suggestivo: il generale Figliuolo ha lanciato la carica, esaltato dal discorso gollista di Macron. E la politica dietro: il PD a volerci tutti vaccinati o chiusi in casa, nessuna terza ipotesi; Salvini e la Meloni a inneggiare alla libertà.In questo non crediamo che abbia davvero alcuna rilevanza la questione tecnica: chi è a favore dei vaccini ha le proprie ragioni, chi è contro pure, e non c'è nessuna scienza che possa convincere gli uni o gli altri. Non tanto per gli effetti collaterali, pur presenti e gravi ma non in misura sufficiente a spaventare davvero; quanto per l’assenza di evidenze a medio/lungo termine e per il rischio di dover ripetere le iniezioni non si sa quante volte.Se non è tecnica, la questione è politica: se Figliuolo ordina e la politica insegue, c’è pericolo di entrare in una dittatura militare? Da Wikipedia: 'Una dittatura militare è una forma di governo autoritaria in cui il potere politico è detenuto dai militari. Come tutte le dittature quella militare può essere dichiarata ufficialmente o non esserlo, ovvero alcuni dittatori militari sono formalmente subordinati ad un governo civile o no. Esistono anche forme intermedie, in cui i vertici delle forze armate esercitano una fortissima influenza nel Paese, senza però reprimere del tutto le libertà democratiche.' L'esistenza di una Costituzione immutabile dovrebbe metterci al riparo dal golpe militare, ma la “fortissima influenza” di Figliuolo è innegabile. E chi ci garantirà dagli eccessi ipocondriaci di Speranza e del PD?L’introduzione manu militari di un obbligo vaccinale di fatto – pena le restrizioni delle libertà personale – sarebbe costituzionale anche senza una legge? Di certo no. Ma come già accaduto si potrebbe giocare sulle paure, sui tempi e sull’impossibilità oggettiva di intervenire con i pesi e contrappesi del nostro ordinamento, se non troppo a posteriori. In questi mesi, però, Draghi ha sempre utilizzato il metodo del Decreto Legge – e non i DPCM come faceva Conte – per condividere gli oneri con le forze politiche di maggioranza, pur decidendo tutto lui. L’unica vera domanda da porsi è allora questa: sull’obbligo vaccinale, più o meno espresso, Salvini farebbe davvero saltare il governo?