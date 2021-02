Meno passerelle e più sobrietà: la lezione di Draghi a Muzzarelli

“Comunichiamo quello che stiamo facendo e non quello che faremo e mettiamo al primo posto sobrietà e riservatezza piuttosto che il culto della immagine”. Il premier Draghi, nel suo stile stringato e lontano da demagogia e retorica comunicativa, è stato esplicito nell'invitare i suoi ministri ad un comportamento sobrio, discreto e riservato.

Chissà se l'invito è giunto anche alle orecchie di Stefano Bonaccini e Giancarlo Muzzarelli, campioni nell'arte mediatica dell'apparire e meastri nella posa di fronte a fotografi e telecamere, con i media sempre allertati ad ogni occasione e ad ogni loro uscita dal palazzo. ”Promettere meno, fare meno annunci e utilizzare meno il verbo 'faremo', sostituendolo con 'abbiamo fatto' - sembra il suggerimento di Draghi – parlare poco e fare molto”, insomma.

Suggerimento del resto utilizzato dallo stesso Bonaccini dopo il disastroso decreto di chiusura degli impianti di risalita di Speranza di domenica, quando ha detto: “meno interviste e più lavoro” in risposta allo sdegno e alla protesta degli operatori turistici dell'Appennino modenese. Cui si potrebbe aggiungere, nel caso della pandemia, 'meno telecamere e più siringhe', per rispondere coi fatti alle pressanti richieste dei cittadini di potersi vaccinare il prima possibile e non aspettare i tempi biblici ipotizzati da Arcuri.

Perchè, come diceva Luigi Einaudi, “La grandezza di un individuo si misura dalla sua modestia”. Cui anni dopo replicò Sandro Pertini con una delle sue proverbiali categoriche affermazioni: “L'insidia più grande per un uomo politico è quella di innamorarsi del potere e di non resistere al fascino della carica, dei telefoni, delle auto, degli autisti e dei segretari”.

Come dare loro torto?

Cesare Pradella