Modena, dalle multe si incassa solo il 50% e intanto aumenta Irpef

Mentre tutti abbiamo impegnata la nostra attenzione al Coronavirus, succedono altre cose. Ad esempio, in questi giorni, abbiamo appreso due cose importanti.

La prima che a Modena, sì proprio a Modena, il 50% delle multe non viene pagato. Partiamo da questo dato che rappresenta una vera e propria disfatta dello Stato.

Ci si chiede come ciò sia possibile, fermo restando che non crediamo che il 50% dei multati siano stranieri o poveri. Se è così vuol dire che, ormai, chi paga è solo un fesso, che questo è il paese dei furbi e che non ci sono né volontà, né strumenti per colpirli.

Lo ripeto: si tratta di una vera e propria disfatta dello Stato, oltre che del senso civico dei cittadini.

Il fenomeno del non pagamento del dovuto, ormai, si è talmente allargato che nessuna, dico nessuna, forza politica si attenta a dire, ad esempio, che se ti trovano in auto senza che abbia pagato una multa, te la sequestrano fin che non paghi.

Questo è il paese della “bontà”, non della legalità.

Intanto, quatto quatto, il Comune alza ancora l’addizionale Irpef, contando così di: ”incassare 1,8 milioni in più. L’impatto sui contribuenti degli scaglioni interessati varia, a seconda dei livelli di reddito, tra i 30 e gli 85 euro all’anno. Per il 2020 si prevede un gettito complessivo dall’Irpef di 19,7 milioni di euro”.

Chi la pagherà? I soliti fessi?



Franco Fondriest