Modena ha fatto Pums!

Nei giorni scorsi, il consiglio comunale di Modena ha approvato il nuovo piano della mobilità sostenibile (PUMS). In attesa di una più dettagliata analisi, pubblico alcune foto di cose che non si dovrebbero più vedere.

Contaciclisti di via Luosi, in stato di abbandono da anni; altre città si vantano di avere strumenti del genere.



Via Emilia, a fianco dell’istituto F. Corni; i ciclisti dove vanno? Spesso, c’è il cartello: 'ciclisti sull'altro lato'; dove?





Ecco il classico cartello in occasione di fiere e manifestazioni in centro; un modo per dissuadere ad andarci in bici?



Una bella gita in campagna?



Franco Fondriest