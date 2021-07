Modena, i lustrini della Motor Valley e le ombre dell’Errenord

Centro storico stile G20, un coinvolgimento di forze dell'ordine senza precedenti, Novi Sad pronto ad accogliere i prossimi GP del campionato mondiale di Formula 1, auto e moto ovunque; un fine settimana che rende orgoglioso il sindaco Giancarlo Muzzarelli e la sua giunta, ma basta fare qualche centinaio di metri per scoprire un'altra realtà; quella dell'R-Nord, un palazzo abbandonato a se stesso, con un unico vero presidio di sicurezza, la COOP.Milioni di euro investiti e tante promesse mai mantenute; una situazione che si aggrava sempre di più; un tragico esempio di pessima amministrazione, in tanti anni mai una scusa da parte dei sindaci, che, al contrario, hanno sempre rilanciato il progetto di riqualificazione con nuovi investimenti pubblici, quasi sempre flop clamorosi; le foto scattate questo fine settimana all'R-Nord, proprio in corrispondenza del Motor Valley Fest, sono esplicative anche di altri aspetti; la parola integrazione, spesso citata dai vari esponenti del PD non interessa per nulla, come è noto in tante esperienze internazionali l'integrazione dei nuovi cittadini va di pari passo con la qualità della loro vita, partendo dalle abitazioni; all'R-Nord i residenti non hanno neanche la possibilità di scendere, sedersi sulle panchine, fare due chiacchiere o giocare; gli spazi comuni sono territorio di prostitute, spacciatori e tossicodipendenti, le risse sono quotidiane; sono sempre di più anche i cittadini stranieri vittima dell'eroina e dell'alcol che crollano in galleria, a dimostrazione del disastro e dei fallimenti della presunta buona accoglienza di Modena e dei suoi servizi. Lo spazio della polizia municipale è quasi sempre chiuso, il portierato sociale un lontano ricordo, si aggiunga anche la nota tragica che in alcuni appartamenti vivono esponenti delle Forze dell'Ordine.