In un contesto economico sempre più ostile per le piccole imprese, le partite IVA e gli artigiani, ci si aspetterebbe che le associazioni di categoria fossero in prima linea per difendere i loro associati, negoziare condizioni migliori e farsi portavoce delle loro istanze presso le istituzioni. Purtroppo, la realtà è ben diversa. Lapam, che dovrebbe rappresentare un baluardo per il mondo dell’artigianato e del commercio, sembra ormai un’ombra di ciò che dovrebbe essere: inefficace nella tutela dei propri iscritti, assente nei tavoli decisionali che contano e incapace di rispondere alle reali necessità di chi lavora ogni giorno tra mille difficoltà. Il nodo cruciale della questione è l’accesso al credito, una problematica che sta soffocando le imprese.

Mentre in passato le associazioni di categoria riuscivano a mediare con il sistema bancario per garantire condizioni più favorevoli ai loro iscritti, oggi tutto questo è venuto meno. Le imprese si trovano di fronte a ostacoli sempre più insormontabili, con istituti di credito che alzano continuamente l’asticella dei requisiti per i finanziamenti, lasciando artigiani e commercianti senza ossigeno. Lapam avrebbe il dovere di intervenire, di stipulare accordi con il sistema bancario per allargare le maglie dell’accesso al credito, ma ciò non accade, e chi ne paga il prezzo sono i suoi associati, che pure continuano a versare quote associative senza vedere alcun ritorno tangibile. Altrettanto grave è la mancanza di una presenza efficace a livello governativo.

La pressione fiscale insostenibile, la burocrazia paralizzante, la concorrenza sleale di grandi gruppi e piattaforme online sono problematiche che richiederebbero una forte azione politica da parte di chi dovrebbe rappresentare artigiani e commercianti. Ma Lapam si limita a qualche comunicato di circostanza, senza ottenere risultati concreti. I ministeri, che dovrebbero essere sensibilizzati con forza su queste questioni, non sembrano nemmeno percepire l’esistenza dell’associazione, e ciò è la prova più lampante della sua irrilevanza. A rendere il quadro ancora più sconfortante è il fatto che, mentre gli associati devono affrontare una crisi senza precedenti, non si registra alcuna riduzione dei costi dei servizi offerti dall’associazione. Anzi, chi guida Lapma non sembra sentire nemmeno il dovere morale di ridurre i propri stipendi o i propri benefit. In un momento storico in cui sarebbe doveroso dare un segnale di vicinanza agli iscritti, i dirigenti dell’associazione continuano a percepire compensi che non trovano alcuna giustificazione nella qualità del loro operato. Questo atteggiamento è inaccettabile e rappresenta un vero e proprio schiaffo in faccia a chi ogni giorno fatica per tenere aperta la propria attività. La realtà è che gli artigiani e i commercianti non possono più permettersi un’associazione che non li tutela, che non è in grado di incidere sulle scelte politiche e che non offre servizi adeguati alle loro necessità. È arrivato il momento di prendere coscienza della situazione e di agire. Gli associati dovrebbero unirsi e sfiduciare completamente l’attuale dirigenza di Lapam, pretendendo un cambiamento radicale e una gestione che sia finalmente all’altezza delle sfide di oggi. La sopravvivenza di molte attività dipende anche dalla capacità di avere una rappresentanza forte e credibile. Se Lapam non è in grado di garantirlo, allora è giusto che chi la guida faccia un passo indietro, per il bene di chi lavora davvero.