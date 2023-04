Noi non ci rassegniamo al Pd: convivere con l'immondizia non è bello

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), corredata del peana del tiktoker di turno. Che descrivendo “il pranzo di Pasquetta organizzato davanti alla spazzatura” elogia 'lo stare bene insieme' perché quelli che hanno mangiato lì stavano talmente bene che 'la spazzatura non l’hanno neanche vista'.Viste le foto di Modena di questi giorni viene da chiedersi se sia un caso, un’iniziativa personale o una vera e propria linea politica del Pd. Quella di far passare il messaggio che 'col rifiuto bisogna imparare a conviverci'.Questo non è cultura è non è stare bene: questo è degrado. Punto. E non c'entrano niente i soldi ma c'entra la sciatteria, c'entra la poca voglia di lavorare, c'entra il menefreghismo. Bastavano 20 minuti di lavoro per pulire quell'area dai rifiuti e riordinarla prima di mangiarci.Ma se di quello che fa la gente a casa propria è giusto disinteressarsi, non possiamo disinteressarci della cosa pubblica. E non è accettabile che la cosa pubblica - intesa come strade, piazze, marciapiedi, portici, parchi - venga degradata nel modo che vediamo in questi giorni, nelle centinaia di foto di cataste di immondizia pubblicate ormai ovunque.Per questo non possiamo disinteressarci del messaggio politico e sociale che si cerca di far passare con post di questo tipo, specie se riferibile alla cosa pubblica: che anche se degradata è “bella lo stesso” perché alla fine “quello che conta è stare bene insieme”. No: il dovere delle amministrazioni e degli amministratori è quello di gestire al meglio la cosa pubblica garantendo decoro, pulizia e igiene. Purtroppo non è quello che sta succedendo a Modena e qualcuno deve iniziare a risponderne. Altro che cultura da TikTok.