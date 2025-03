Nuove Coop a Modena, ho visto sindaci farsi imporre assessori...

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nuove aperture Coop in città (nelle regole bersaniane liberalizzanti il commercio). Mi meraviglio di chi si meraviglia e finge di non sapere che a Modena da decenni comanda la Coop (non solo nel commercio) e rende conto alle proprie oligarchie, strapagate e ben salde ai posti di comando. La Coop non rende conto a nessuno anzi a rendere conto alla Coop sono i governi del territorio e la politica.

Nel passato ho visto, mio malgrado, sindaci senza spessore politico e spina dorsale andare a rendere conto a quella oligarchia ai piani alti del palazzone Coop e farsi imporre assessori e dirigenti pubblici con la benedizione del partitone locale. Chi aveva, come imprenditore cooperativo, valori democratici rispetto per i ruoli istituzionali, credeva nella concorrenza leale basata sulla qualità e sulla bontà del progetto imprenditoriale o si adeguava o veniva silenziato, accantonato e considerato un incidente di percorso da eliminare.

Il sistema non tollerava non tollera fratture o distinguo, critica o deviazioni dal main stream....

Roberto Vezzelli - ex presidente Legacoop