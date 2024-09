Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E, oltre ai tanti altri, anche la cantante lirica Katia Ricciarelli , una che se ne intende, ha parlato di ‘scelta scorretta del Comune perché Pavarotti ha segnato la storia di Modena e, insieme alla moglie Nicoletta, ha avuto il merito di avere ideato e organizzato da solo per una decina d’anni la rassegna musicale ‘Pavarotti and friends” proprio in città’.Particolare questo che ha fatto dire al consigliere comunale di Forza Italia Giacobazzi che ‘con quella rassegna organizzata dal cantante, Modena è diventata famosa in tutto il mondo e non per merito di chi ci governa da sempre’.Risibile dunque il tentativo di giustificazione dell’assessore piddino Bortolamasi (che lo era anche nella giunta precedente Muzzarelli), cui si deve la sciagurata decisione di non indire alcuna manifestazione in onore del Maestro, i cui effetti negativi si sono trasferiti sull’incolpevole nuovo sindaco Mezzetti.Una figuraccia insomma per il Comune, che ha già fatto il giro di tutta Italia tanto che la stessa Nicoletta Mantovani ha voluto puntualizzare dicendo significativamente ai giornali che: ‘ho semplicemente preso atto della decisione comunale”. Punto.