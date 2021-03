Pd, la parabola di un partito mai nato

Abbiamo letto in questi giorni tanti commenti sulla mancata metamorfosi ideologica dei post comunisti: ovvero la loro mancata adesione agli ideali e ai programmi delle Socialdemocrazie europee all'indomani del crollo del comunismo mondiale nel 1989 e a seguito della loro richiesta di adesione alla Internazionale Socialista. Richiesta accolta perchè sostenuta e caldeggiata dall'allora Psi di Bettino Craxi e dal Psdi di Antonio Cariglia.Ma tutti, in Italia come in Europa, si aspettavano una piena adesione politica dei post comunisti italiani ai programmi e agli ideali della Socialdemocrazia, come fece Willy Brandt nel 1959 quando abbracciò questi ideali condivisi dagli altri partiti socialisti europei. Invece successe che il Pci si limitò a cambiare nome al Pci, diventato Pds e poi Ds, ma senza una scelta ideale e programmatica precisa e una abiuria chiara del comunismo per cui i militanti rimasero legati sentimentalmente a quella ideologia, a quella storia e a quel pensiero. Un semplice cambio di nome e di facciata, ma non un convinto cambio interiore di credo politico. Rimasero insomma intimamente legati al loro ceppo di origine, al marxismo-leninismo e al togliattismo. Il 'richiamo della foresta' derivante dalla scissione di Livorno e dei loro dirigenti storici come Gramsci e successivamente Togliatti, fu più forte dei cambiamenti storici degli anni 80-90 per cui essi rimasero nel loro animo post comunisti e molto lontani dal pensiero socialdemocratico di Turati, Matteotti e Saragat.Di qui, è stato ricordato da alcuni commentatori politici, la nascita di un curioso partito indeterminato, che lo divenne ancora più quando si unificò con gli ex democristiani della Margherita, un partito al tempo stesso laico e cattolico, che si è sempre dibattuto tra il maggioritario e il proporzionale, che stava con la Cgil ma anche con Confindustria (quando diventò partito di governo con D'Alema e con Renzi), che è stato pro-palestinesi ma anche a favore di Israele, che si batte per la parità di genere ma che poi relega le donne ad incarichi marginali, che si proclama per lo ius soli ma quando è al governo se lo scorda, che si dichiara pro immigrati ma poi mette un ministro degli interni come Minniti che contrasta l'immigrazione.Insomma, un partito, prima i Ds poi il Pd, senza un chiaro background ideologico, condannato ad un sostanziale immobilismo, che è costretto in campagna elettorale a vuoti ed imbarazzanti slogan del tipo “votateci per sbarrare la strada a Craxi (prima), a Berlusconi (poi) a Salvini (ora).Un partito senza capo né coda, privo di seri agganci ideologici e che, una volta divenuto Pd, partecipa alle riunioni dei vertici europei in evidente imbarazzo perchè composto da due componenti, la post comunista e la post democristiana incompatibili tra loro, al cospetto di partiti socialisti europei che non hanno al loro interno la componente cattolica.Insomma, per dirla con il linguaggio schietto e diretto di Massimo Cacciari ideologo del vecchio Pci ed ex sindaco di Venezia: “Il Pd è un partito mai nato, è un insieme di due partiti il cui unico collante è il potere per il potere e che non ha né un'anima né una strategia politica”.Per queste ragioni i post comunisti si sforzano di apparire in Europa per quello che non sono e questo per avere mancato a suo tempo di compiere l'unica scelta di fondo che il crollo del comunismo internazionale imponeva loro: abiurare il comunismo ed abbracciare gli ideali dei partiti Socialdemocratici e Laburisti europei, quelli impersonificati in leader come Palme, Brandt, Schmidt, Saragat, Kreisky, Mitterrand, Spaak.E, come sostengono ora molti dirigenti del Pd (ex diessini), non serve solo un nuovo segretario, ma un processo costituente di un nuovo partito che definisca una propria strategia politica che ora non c'è al punto tale da fare dire a Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex deputato del Pci, che “per un dirigente del Pd la cosa più difficile ora è spiegare alla gente cosa è il Pd”.