Polizia di stato: nuove assunzioni importanti, ma urge affrontare il tema delle aggressioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani ha incontrato le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Il Prefetto Pisani, rivolgendosi ai sindacati, ha affrontato alcuni temi riguardanti in particolare il personale della Polizia di Stato come nuove assunzioni, pensionamenti, turn over, ma anche le numerose difficoltà lavorative cui spesso i poliziotti devono far fronte.





Le continue tensioni che si verificano spesso anche per banali controlli di polizia, le aggressioni vere e proprie che sfociano in lesioni dolose in danno delle Forze dell’Ordine e l'assoluta spregiudicatezza di tanti soggetti per nulla intimoriti da un arresto o da una denuncia a piede libero, sono uno dei nodi centrali che la politica deve sciogliere per migliorare la sicurezza: questo il messaggio che il Siulp ha consegnato al Prefetto Pisani, pregandolo di farsi portavoce nei confronti del legislatore. Il Siulp di Modena, nel proprio intervento, oltre a ringraziare per la non scontata possibilità di dialogo con il Capo della Polizia, ha sottolineato che, se da una parte gli organici sono essenziali per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, dall’altra le crescenti difficoltà legate al numero di aggressioni ai poliziotti ed alle altre professioni d’aiuto sono fonte di grande preoccupazione.Le continue tensioni che si verificano spesso anche per banali controlli di polizia, le aggressioni vere e proprie che sfociano in lesioni dolose in danno delle Forze dell’Ordine e l'assoluta spregiudicatezza di tanti soggetti per nulla intimoriti da un arresto o da una denuncia a piede libero, sono uno dei nodi centrali che la politica deve sciogliere per migliorare la sicurezza: questo il messaggio che il Siulp ha consegnato al Prefetto Pisani, pregandolo di farsi portavoce nei confronti del legislatore.