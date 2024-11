Regionali, Fdi: perchè fare lista con 8 candidati se si promuovono solo 2?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mi chiedo se non sarebbe stato meglio per Fdi Modena presentare una lista con soli due candidati, se gli altri sei sono comprimari e riempilista a cosa servono? Sarebbe stato un bell'atto di trasparenza, un modo per cancellare ogni velo di stantio politicamente corretto.

Ricordo infine che anche alle elezioni comunali di giugno accadde la stessa cosa. Barcaiuolo scrisse lettere casa per casa per far votare Pulitanò a dispetto degli altri candidati, l'uscente Elisa Rossini e la deputata Daniela Dondi su tutti. Si dice che costoro si arrabbiarono e vissero la cosa male. Stavolta tutto tace. In fondo la vita è cambiamento... Nulla stupisce.

Eli Gold