Regionali, se in casa Fdi è già partito il toto-scommesse...

Capolista, secondo diversi bene informati e già disposti a puntate sicure, almeno a vedere le chat, dovrebbe essere la moglie del senatore. Ma dallo stesso Barcaiuolo, secondo le persone più vicine a lui, stanno arrivando forti smentite in tal senso. Anche perché siamo assolutamente convinti che Barcaiuolo non vorrà ripetere l’esperienza delle politiche del 2022.

Quando, come richiesto da diversi militanti, pare che l’Arletti si fosse ritrovata all’ultimo - e soprattutto all’insaputa di Barcaiuolo, a sua volta candidato al Senato - come candidata al collegio uninominale alla Camera di Modena. Collegio peraltro ritenuto perdente fino a quel momento, specie in competizione con un candidato forte come Aboubakar Soumahoro.



E pare che solo l’intervento in extremis di Barcaiuolo, che accortosi dell’errore commesso dai suoi colleghi ha tolto dalla lista il nome della moglie e inserito quello diappena prima di mandare le liste a Roma, abbia evitato quella che poteva essere una notevole gaffe con il leader regionalee con la stessaSi tratta di esperienze riportate da fonti attendibili ma è ovvio che non possiamo avere certezze in tal senso.

Ma siamo assolutamente certi che Barcaiuolo, nel pieno rispetto della Costituzione, non avrebbe mai permesso che ci fossero - né permetterà mai che ci siano – vie preferenziali per una famigliare diretta. La Arletti, peraltro, è stata candidata a sindaco di Carpi su richiesta espressa degli alleati di Forza Italia - con Massimo Barbi e soprattutto Cristian Rostovi a promuoverne la candidatura. Oggi, reduce dal notevole successo elettorale – con FdI che ha raggiunto il massimo storico a Carpi e la coalizione arrivata al 32% - è capogruppo di FdI ed è comunque molto impegnata con il suo lavoro personale. Sarà quindi lei stessa la prima che non vorrà di certo abbandonare il suo Comune per andare in regione.



Oltre all’Arletti i nomi che circolano nel toto-scommesse sui candidati sono quelli di, consigliere eletto a Modena, in tandem con la moglie di Barcaiuolo. E didi Pavullo – ma questi al momento sembrano avere poche chance di essere realmente in lista. Così come sembrano basse le possibilità di entrare in lista didi Sassuolo, che già doveva essere candidato sindaco ma al quale poi è stato preferito, con Barcaiuolo che invece ha ottenuto la candidatura dia Modena. Difficile che in lista ci sia lo stesso Negrini.

Ma al di là dei nomi, se FdI confermerà i voti delle recenti europee e il divario relativo con gli alleati, Barcaiuolo si appresta a portare a Bologna almeno due consiglieri dalla provincia di Modena, se non addirittura tre. Lasciando agli alleati di Lega e Forza Italia la sola, scarsa possibilità di eleggere un loro rappresentante in due. Fra i candidati possibili circolano i nomi diper Forza Italia, reduce dall’ottimo successo alle Europee, e diper la Lega.