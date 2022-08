Renzi, Calenda e Bonaccini: il tridente del futuro

L'andirivieni di Calenda non deve trarre in inganno: dietro c'è una strategia forte. E il duo Renzi - Calenda in realtà è un trio: vediamo perché.Renzi riesce a scalare il PD nel 2013 grazie a Bonaccini, che oltre a portargli l'Emilia-Romagna diventa il suo coordinatore della campagna elettorale. Il favore è restituito l'anno successivo, con l'eliminazione dalla corsa alla presidenza della regione del fedelissimo Matteo Richetti.In quegli anni Calenda, che viene da Montezemolo, entra nelle grazie di Renzi ed è promosso ministro. A dicembre 2016 Renzi perde il referendum, ma riesce a conservare il potere fino alla presentazione delle liste alle politiche del 2018, che indirizza come vuole lui. Cresce invece Calenda: nel gennaio 2019 lancia il manifesto 'Siamo Europei' per allargare il PD: e tra i firmatari c'è proprio Bonaccini. Calenda diventa capolista in Emilia e fa il pieno di preferenze, risultando il più votato a livello nazionale.Bonaccini invece allarga il campo a destra e vince le regionali dell'anno successivo, battendo Salvini. E oggi si prodiga negli appelli al PD a spostarsi dalla sinistra, a 'uscire dal salotto e misurarsi con il mondo reale'.È chiaro: Renzi, Calenda e Bonaccini sono un trio che batte pari, nonostante facciano finta di litigare tutti i giorni. Calenda è il Caronte di Renzi, Bonaccini si crede Dante.Lo scopo nel breve è arrivare al 20 agosto a proporre a Letta di unire i fronti, mettendolo in una condizione lose-lose: che perda unito o diviso questi gli faranno le scarpe. Nel medio Bonaccini diventerà segretario del PD, ma nel lungo sono gli altri due che torneranno a comandare davvero.