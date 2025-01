Sicurezza, il Siulp denuncia: 'Clima pesante sulle forze di polizia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Siulp assiste con crescente timore alla continua evoluzione dell’ordine e della sicurezza pubblica, non tanto per i numeri nudi e crudi dei reati commessi, ma per il clima sempre più pesante che si respira attorno alle forze di polizia. Infatti, non ci riferiamo alle numerose aggressioni agli equipaggi della Volante di cui abbiamo parlato tempo fa, ma nemmeno di quando abbiamo dichiarato che la stragrande maggioranza dei denunciati ed arrestati è di origine straniera, ma del dito puntato verso gli operatori, del clima di odio e di rabbia, della inesistente tutela legale per le forze dell’ordine, dello straripante senso d’impunità di cui godono i delinquenti.

Aggiungiamo a questo desolante quadro non solo i richiami alla rivolta sociale, ma anche la politica che giustifica le fughe dai posti di blocco, le reazioni ai controlli di polizia e le manifestazioni di piazza violente, così chiunque può provare ad immaginare lo stato d’animo di chi ogni giorno deve garantire la sicurezza, soprattutto su strada. Uno stato d’animo che, anche a Modena ovviamente, sta prendendo piede tra diversi operatori: timore di intervenire non per la reazione di chi delinque, ma per chi parteggia per i violenti e che invece di sostenere moralmente i tutori dell’ordine, li attacca sui social, li offende e li dileggia, pubblicando video fuorvianti, magari accuratamente tagliati e commentati per farli apparire violenti e cattivi.

Sempre più spesso, registriamo timori tra i nostri colleghi per questa situazione che può tranquillamente sfociare in avviso di garanzia, il che significa in migliaia e migliaia di spese legali e spesso in un blocco per anni e anni della carriera, anche se non è stato commesso nessun reato.

Tutto questo mentre la parte sana dell’opinione pubblica chiede più controlli, più arresti e più denunce, ignari di questa angosciosa situazione che colpisce sempre più operatori delle forze dell’ordine anche in questa provincia, ma anche del fatto che le recenti riforme giudiziarie hanno sostanzialmente complicato il nostro lavoro. Molto è già stato detto di quanto abbia reso farraginosa e lenta l’attività di polizia giudiziaria la legge Cartabia, poco si sa ancora del recente correttivo Nordio: pensate, ad esempio, che in molti casi, prima che venga emessa la misura cautelare nei confronti del presunto autore di un reato, si procede al suo interrogatorio. In sostanza, prima ti interrogo – così magari sparisci nel nulla – e poi viene emesso il mandato di cattura: a chi giova tutto ciò? Probabilmente a chi sostiene che la repressione non è lo strumento ideale per garantire la sicurezza e a chi predica che la prevenzione è la strada maestra da seguire, anche se poi non si vede alcun risultato tangibile. Tutto questo perché anche Caino ha diritto ad essere difeso e con buona pace di Abele, sempre più bistrattato e dimenticato.