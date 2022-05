Strangolato nella recinzione: scena tragica davanti al Wiligelmo

Sul posto la Polizia scientifica che sta raccogliendo tracce ed elementi sull'intera scena e sulla cancellata nella quale l'uomo è rimasto incastrato e soffocato. Al fine anche di escludere che in quell'anomalo incidente possano essere coinvolte altre persone.Notizia in aggiornamentoNella foto, il cancello e la recinzione dove l'uomo è stato trovato privo di vita

