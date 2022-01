Solidarietà a Ruini: l'ipocrita 'potere dei più buoni' della sinistra

Le dimissioni dell’assessore Ruini e della sorella dal consiglio comunale di Sassuolo sono comunque una grande sconfitta della democrazia dovuta al clima avvelenato e violento che le forze di centro sinistra continuano ad alimentare.Come portatrici di una verità che conoscono solo loro scelgono parole d’ordine che poi attraverso il controllo mediatico e capillare delle istituzioni impongono alla gente con estenuante martellamento. Parole d’ordine, e chi non le ripete con alienante cantilena deve essere eliminato. Si comportano così ovunque li si incontri, dalla politica, al sindacato alla scuola, alla sanità.La sinistra non vuole che la si metta in discussione, non vuole che qualcuno metta in discussione il suo potere ed in particolare la sua morale. L’assessore non aveva fatto altro che un’azione di buon senso invitando a tenere alta nelle scuole la discussione circa le diverse visioni critiche che sempre devono in democrazia trovare spazio di confronto, in particolare ora.Ruini ha solo fatto ciò che gli spettava e per un finanziamento da diecimila euro su di un tema assolutamente su cui non si dovrebbe abbassare la guardia come la cultura critica, ormai defunta in realtà sia nelle scuole che nelle università, è stato attaccato e ha preferito sottrarsi ad un clima d’odio e di irrazionalità che ormai permea la politica nazionale sin nei più reconditi meandri come sono i consigli comunali. Forse è meglio che le scuole obbediscano supinamente all’agenda 2030 della UE che presenta pesanti criticità e che molti insegnanti sperano ignorandola che cada nel dimenticatoio?Ma la sinistra europeista e antidemocratica spinge perché ci sia allineamento e non critica, sottomissione e non partecipazione. Per la verità scheletri nell’armadio e fantasmi che la perseguitano la sinistra ne ha davvero tanti e in Emilia basterebbe citare Bibbiano per far sì che chiunque doni voto e credibilità a quelle forze politiche arrossisca e si senta in imbarazzo. Forse è proprio per questo che la sinistra aggredisce, semina odio e paura. Ma lo sappiamo la sinistra ha in mano il “potere dei più buoni” come ben lo chiama Gaber. Un potere fatto di nomine politiche dei primari, dei presidi, dei magistrati, del controllo sociale attraverso fondazioni, cooperative, circoli, ong e tutto ciò che si può impadronire (anche creandola) della sofferenza monetizzandola.La mia vita di ogni giorno, è preoccuparmi di ciò che ho intorno. Sono sensibile e umano, probabilmente sono il più buonoHo dentro il cuore un affetto vero per i bambini del mondo intero, ogni tragedia nazionale è il mio terreno naturale perché dovunque c'è sofferenza, sento la voce della mia coscienzaPenso ad un popolo multirazziale, ad uno stato molto solidale che stanzi fondi in abbondanza perché il mio motto è l'accoglienza. Penso al problema degli albanesi, dei marocchini, dei senegalesi. Bisogna dare appartamenti ai clandestini e anche ai parenti e per gli zingari degli albergoni coi frigobar e le televisioniÈ il potere dei più buoni. Son già iscritto a più di mille associazioni e organizzo dovunque manifestazioniLa mia vita di ogni giorno è preoccuparmi di ciò che ho intorno. Ho una passione travolgente per gli animali e per l'ambiente, penso alle vipere sempre più rare e anche al rispetto per le zanzareIn questi tempi così immorali io penso agli habitat naturali, penso alla cosa più importante che è abbracciare le piantePenso al recupero dei criminali, delle puttane e dei transessuali. Penso allo stress degli alluvionati, al tempo libero dei carcerati, penso alle nuove povertà che danno molta visibilità. Penso che è bello sentirsi buoni, usando i soldi degli italianiÈ il poter dei più buoni, costruito sulle tragedie e sulle frustrazioni. È il potere dei più buoni che un domani può venir buono per le elezioni.Ora però è un’epoca nuova e una paura serpeggia a sinistra quella di un risveglio dell’elettorato che sino a ieri non si recava alle urne, di una presa di coscienza dei giovani e per questo attaccano un baluardo di cultura e libertà rara come è stato per aimè pochi mesi Ruini a Sassuolo, perché non voleva abbandonare a loro stessi i giovani, Ruini voleva dar loro strumenti per orientarsi e farsi domande, per uscire dall’assoggettamento alla paura e ad istituzioni oppressive, voleva che domani fossero protagonisti non delle politiche asfittiche di un globalismo europeista illiberale ed inumano, ma del loro territorio e del loro futuro di italiani…