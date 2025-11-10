Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'
Intervento della referente dell'Associazione Terra identità sul dibattito generato dal testo della targa che sarà scoperta il 22 novembre
Purtroppo il testo che in questo caso è stato scelto non è molto chiaro. In particolare quell'accenno al Ducato di Modena che sarebbe andato a comporre il Regno d'Italia. Fatto in sé vero, certo, ma che scritto in tal modo e in quel contesto lascia supporre o immaginare un contributo fattivo deliberatamente offerto in tal senso. Contributo che non c'è mai stato, e in questa accezione possiamo dar ragione a Italia Nostra e a chi parla di “una bestialità storica”, ma aggiungendo che si tratta di “una bestialità”
Gli ultimi Duchi, insieme a un valido gruppo di intellettuali modenesi, hanno difeso con tale zelo e talento i loro valori da acquisire fama ben oltre i confini del Ducato. Il foglio modenese “La Voce della Verità” era celebre e imitato in tutta Europa. Per queste idee erano amati da alcuni e odiati da altri, certo (come sempre accade a chi esprime delle idee chiare). Ma nessuno potè mai accusarli di doppiogiochismo: la loro coerenza e tenacia fu anzi sempre riconosciuta anche dai più accesi avversari. Avversari politici che dovettero nondimeno ammettere - si veda ad esempio Lodovico Bosellini e il suo libello dal dichiarato intento infamante sugli ultimi sovrani modenesi - che la Modena ducale era una città vivace e ricca, fiorente di studi e di commerci. Purtroppo c'è ancora chi, per una assurda, insensata e ormai fuori moda presa di posizione ideologica, si compiace di gettare fango sulla nostra storia. Modena è stata per secoli la capitale di uno Stato piccolo ma prestigioso, perfettamente inserito nella diplomazia europea.
Un modenese dotato di onesta capacità logica trarrebbe da ciò un certo vanto. Culturale ed eventualmente turistico. Mentre non si capisce proprio a quale pro si voglia dimenticare la Modena estense o addirittura trasformarla in una pagina vergognosa. Ora, c'è chi dice che la targa è ingiusta perché ricorderebbe un periodo 'buio', c'è chi tira in ballo Ciro Menotti e presunte rivolte dei modenesi contro il Duca.
Ebbene vorrei invitare chi dice questo - ad esempio Ballestrazzi, Brandoli o Pighi - a mostrare i documenti che parlano di modenesi oppressi, di rivolte e ribellioni. Mi interesserebbe, davvero, perché io in oltre vent'anni di studi, non li ho trovati. Ho trovato testimonianze di una congiura, ordita nel 1831 da un gruppo ristretto, capeggiato da quel Ciro Menotti che fino a poco tempo prima era un fervente duchista, più volte beneficato da Francesco IV. E ho trovato che i modenesi non solo non seguirono Ciro Menotti, ma non vollero nemmeno poi rispondere all'appello di pubblica raccolta fondi per erigerne il monumento, che dunque non ci sarebbe di fronte al Palazzo, se non fosse intervenuto con una cospicua somma a titolo personale Antonio Morandi.
La verità è che vengono usati sempre due pesi e due misure, per ragioni ideologiche ormai insensate. E forse è proprio la sudditanza culturale a certi luoghi comuni che ha creato l'equivoco della targa. L'autore del testo ha evidentemente cercato, in modo un po' maldestro di accontentare tutti, scrivendo qualcosa di “politicamente corretto”. Ma ha dimenticato che chi nutre un odio ideologico non si accontenta mai, e che di solito a voler dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte si finisce per sollevare le proteste e del cerchio e della botte. Così, quella che poteva essere una bella occasione per Modena, si è risolta nell'ennesima polemica che non fa bene a nessuno. Peccato, ma ci siamo abituati. Noi dopo vari lustri di attività culturale con Terra e Identità - che proprio quest'anno compie 25 anni - sogniamo ancora che si possa arrivare a una serena valorizzazione della nostra storia di capitale europea, sotto una dinastia che il Gregorovius definiva la più antica e raffinata della penisola italica. Vergognarsene e screditarla anziché gloriarsene ci sembra francamente, come ebbe a dire Tayllerand dell'omicidio del Duca d'Enghien “più che un delitto uno sproposito”.
Associazione culturale Terra e Identità
Elena Bianchini Braglia
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Reggio Film Festival, si parla di allevamenti intensivi: Consorzio Parmigiano Reggiano toglie sponsorizzazione
Un fiume di modenesi alla CorriMutina
L'indimenticabile Giuseppe Panini a 100 anni dalla nascita: svelata la scultura a lui dedicata
Modena, una targa per i bambini palestinesi vittime del genocidio di Gaza