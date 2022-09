Ucraina, non tutti sono d’accordo con la linea di sudditanza agli Usa

Non troverete questa notizia sui nostri telegiornali, ma all’Europarlamento non tutti sono d’accordo con la linea di sudditanza completa e assoluta nei confronti degli Stati Uniti che opera attraverso il governo della NATO. Qualcuno coraggiosamente, a viso aperto e con parole cariche di pathos osa opporsi ad una strategia che, nella migliore delle ipotesi, spaccherà il mondo in due parti, agguerrite tra loro e dopo migliaia di vite recise.Chi ha osato rispondere duramente alla NATO e al rappresentante bulgaro Szambazki, che approvava la linea di nuove sanzioni alla Russia e invio di denaro e armi all’Ucraina, è stata l’eurodeputata irlandese Clare Daly. Ecco il testo del suo intervento:'Grazie collega, mi piacerebbe che il collega Szambazki mi dicesse in quale circostanza la NATO abbia giocato un ruolo costruttivo o abbia portato la pace da qualche parte.Chi volesse ascoltare l’intervento, può trovarlo a questo link . Io non ho altro da aggiungere se non complimentarmi con la deputata Clare Daly: una donna che ha dimostrato più passione e coraggio di tanti uomini che occupano gli scranni del Parlamento Europeo.