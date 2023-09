Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Con tale mozione volevamo che Modena diventasse un Comune amico delle famiglie - un territorio accogliente e attrattivo, attento ai loro bisogni più di quanto non lo sia ora - includendola in Network Family in Italia, così da promuovere sempre più iniziative family friendly. Purtroppo il Pd, dopo avere respinto sempre la nostra mozione sul Fattore Famiglia, oggi respinge anche quella sul Network Family.Si sarebbe trattato di un passo importante che avrebbe permesso alla nostra città di entrare a far parte di una rete nazionale di amministrazioni comunali e organizzazioni, sia pubbliche che private, che intendono promuovere politiche di sostegno al benessere di nuclei famigliari residenti e ospiti' - ha spiegato Bosi.'Personalmente ritengo sia fondamentale dare sostegno non solo alle famiglie ma anche ai giovani che vorrebbero diventare genitori e che tuttavia si trovano ad affrontare grandi difficoltà - in primis precariato e caro vita - che rendono il “farsi una famiglia” quasi un’utopia. Il supporto ai nuclei famigliari, infatti, va di pari passo con quello alla natalità, a contrasto del crollo delle nascite e dell’aumento dell’età media della popolazione. Non è possibile che ormai fare un figlio sia diventato un privilegio da benestanti che sempre meno coppie possono permettersi, peraltro in età avanzata, solo dopo aver raggiunto la stabilità indispensabile a garantire tutto il necessario al nascituro. Con la bocciatura della nostra mozione, ancora una volta, è stata persa un’opportunità di fare qualcosa di positivo per le famiglie del nostro territorio e, quindi, per la nostra comunità'.