70 milioni dal governo, ora la 'cittadella della giustizia' è realtà

nella sua visita modenese insieme al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, alla deputata Daniela Dondi e al candidato sindaco del centro-destra Luca Negrini.Prima passaggio alla Casa circondariale Sant’Anna con l'incontro anche con il personale della Polizia Penitenziaria poi nel largo della manifattura tabacchi di Modena, all'ombra dell'enorme stabile che da anni attende un progetto di futuro. “Da decenni si parla della realizzazione di una ‘Cittadella giudiziaria’ nella città di Modena - ha detto Delmastro - che possa meglio rispondere alle esigenze di avvocati, magistrati, istituzioni locali e, soprattutto, dei cittadini.

Si tratta di un’opera strategica necessaria per il territorio che prevede l’inserimento degli uffici giudiziari nel complesso della Manifattura Tabacchi, un ex impianto produttivo, da ristrutturare, situato alle porte del centro storico, in cui troverebbero posto sia le aule del Tribunale che gli edifici della Procura. Dal governo Meloni arriva oggi una soluzione attesa da tempo' - afferma il Sottosegretario







'La decisione del Governo è di acquistare finalmente il fabbricato dell’ex Manifattura da Cassa Depositi e Prestiti per 7.8 milioni già dal 2024 e, una volta acquistato, verranno investiti in totale 70 milioni di euro per adeguare il fabbricato alle necessità della giustizia modenese, a dimostrare chiaramente la vicinanza del Governo alla città'



Altro problema annoso riguarda la precarietà del personale, tra magistrati e amministrativi.



Il Tribunale di Modena è il secondo più grande per numeri della regione Emilia Romagna, ma ciò nonostante da anni soffre una crisi endemica di personale amministrativo e giudiziario e sotto questo profilo il Governo si è impegnato a coprire in questo senso il fabbisogno entro il 2026”, ha concluso il sottosegretario.



“Sono molto contento della visita del sottosegretario Delmastro - ha detto il candidato sindaco per il centrodestra Luca Negrini - Ho avuto modo di poter ragionare con lui delle varie dinamiche locali che però necessitano di una grande attenzione anche da parte del Governo centrale, con l’auspicio di poter lavorare in futuro insieme, a quattro mani, garantendo che le esigenze del territorio siano sempre attenzionate anche da Roma, grazie ad una chiara visione comune.



Ho avuto il piacere di fare visita all’interno del carcere Sant’Anna dove, tra le altre cose, ho rivolto attenzione agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria che, grazie alle nuove assunzioni che farà il Governo saranno implementati. Ho avuto la fortuna do conoscerli personalmente nella consapevolezza che si tratta di uomini e donne che svolgono un importante lavoro all’interno dell’istituto carcerario dove non mancano problematiche, anche relative a quello che fu l’assalto del passato. Ne approfitto per ringraziarli pubblicamente per il lavoro che quotidianamente svolgono.



In questo contesto abbiamo potuto parlare anche delle idee del Governo per la costruzione di nuovi istituti penitenziari e per la sistemazione di quelli vecchi in tutta la Nazione, nell’ottica di migliorare la qualità di vita dei detenuti e per il rispetto degli stessi che non deve mai mancare.



Nella mattinata è stata posta un’attenzione particolare anche alla situazione relativa all’ex Manifattura Tabacchi, per ribadire l’intenzione di mettere in pratica il progetto di spostare il Tribunale che da troppo tempo è rimasto inattuato e che deve essere finalmente messo a terra. Sappiamo che sotto questo punto di vita il Governo sta lavorando bene. Ringrazio infine l’onorevole Delmastro per l’attenzione che ha riservato nuovamente al nostro territorio”, ha chiosato Negrini.