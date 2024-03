A Carpi la domenica delle primarie di centro sinistra, Renzi a Sassuolo, la politica scende in piazza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tutto pronto per la giornata delle Primarie, domenica 3 marzo, quando dalle ore 8.00 alle 20.00 quando i cittadini dai 16 anni potranno recarsi ai seggi per decidere chi sarà il candidato Sindaco tra Riccardo Righi e Giovanni Taurasi.



Le Primarie, sono aperte ai residenti del territorio comunale che si dichiarino sostenitori di uno dei partiti della coalizione di centrosinistra – Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi. Si svolgeranno in una delle 11 sezioni approntate dai volontari corrispondenti a quelle riportate sulla propria scheda elettorale.



Sempre nella città dei Pio oggi viene presentata ufficialmente la candidata sindaco sostenuta dal centro-destra Annalisa Arletti.



Matteo Renzi a Sassuolo sabato 2 marzo



Palla Al Centro!': allo Sporting Club di Sassuolo sabato 2 marzo alle ore 17,00 arriva il Senatore Matteo Renzi e leader di Italia Viva per presentare il suo nuovo libro, edito da Piemme.



All'indomani dell'ufficialità arrivata per il candidato sindaco PD Matteo Mesini, a Sassuolo l’ex premier spiegherà 'perché la politica non si fa con gli influencer', mentre 'l'attuale classe dirigente punta solo a prendere i like, non a cambiare le cose'.



'Gli influencer che ci governano – commenta Renzi – fanno gli show mediatici ma poi alzano le tasse. E tutti zitti in un sistema della comunicazione che è scandalosamente inchinato a Palazzo Chigi Nel libro ho fatto nomi e cognomi raccontando episodi specifici che molti fingono di non voler vedere. Ma soprattutto ho tirato fuori alcune idee che faranno discutere '.

Insieme a Renzi saranno presenti il consigliere regionale Giulia Pigoni (Presidente del Gruppo consiliare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe), Stefano Mazzetti (Presidente di Italia Viva Emilia-Romagna), e Franco Tonelli (Coordinatore provinciale di Italia Viva Modena).

Per iscriversi all’evento, cliccare: prenota.matteorenzi.it



A Concordia la presentazione della candidata sindaco del centro sinistra Marika Menozzi



Marika Menozzi”, candidata Sindaca per il Comune del Comune di Concordia per il PD. ha presentato ieri il suo progetto. Katia Pedrazzoli, assessore, componente della Segreteria PD di Concordia e coordinatrice della campagna, ha aperto la serata rafforzando l’appoggio del Partito Democratico alla candidatura di Marika Menozzi, con l’intento di estendere a breve il progetto ad una ampia coalizione di centrosinistra.



A Modena molti partiti presentano i loro programmi nei banchetti lungo via Emilia Centro (portico del collegio), e le principali piazze del centro città.