Lo segnalarlo la candidata sindaco sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega Rosanna Righini che specifica: 'Per una realtà come la nostra la scelta di fatto obbligata è stata quella di accettare il posizionamento del banchetto in una piazzetta pressoché deserta. Aumentando le difficoltà nella raccolta delle firme. E' andata meglio, e non potevamo aspettarci altro, al PD che ha avuto come alternativa il posizionamento all'ingresso del supermercato. Noi crediamo che i banchetti elettorali e la festa di primavera possano convivere ma soprattutto che in momento come questo, la priorità doveva essere quella di garantire alle forze politiche di essere presenti nei luoghi a forte passaggio o frequentazione, come è sempre stato. E come vediamo, per esempio, a prescindere dalle manifestazioni in programma, a Modena, sotto i portici di via Emilia centro. Purtroppo, da parte della amministrazione comunale anziché un sostegno è stato posto un ostacolo. Che, in una fase come questa, corrisponde, da parte della giunta, ad uno sbaglio politico ed istituzionale - conclude Righini.