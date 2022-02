A Roma open day vaccinale per donne in gravidanza e allattamento

Domenica 13 febbraio, a Roma, presso il Centro vaccinale ‘Corsia delle Donne’ dell’Ao San Giovanni Addolorata, si svolgerà l’Open Day per la vaccinazione anti-covid dedicato a tutte le donne in gravidanza e in allattamento. A partire dalle ore 8, e fino alle ore 14, le mamme, e anche i papà, potranno accedere liberamente senza prenotazione al Centro vaccinale. Parteciperanno all’iniziativa anche ostetriche, ginecologi e neonatologi delle Uoc Ostetricia e Ginecologia e Uoc Neonatologia e Tin del Percorso Nascita attivo presso l’ospedale San Giovanni per illustrare l’intero iter assistenziale mamma-bambino: corsi di accompagnamento alla nascita, gravidanza, Banca del Latte, assistenza neonatale.“L’Open Day è stato pensato come un’occasione per accedere facilmente alla vaccinazione da parte delle donne che sono in attesa di un bambino ma- spiega il direttore generale dell’Ao San Giovanni Addolorata Tiziana Frittelli- abbiamo voluto valorizzare l’iniziativa quale occasione di prevenzione e disseminazione delle corrette informazioni per coloro che affrontano un periodo particolarmente importante della propria vita, tutelando le donne e accompagnandole in una scelta consapevole rispetto alla vaccinazione antiCovid-19″.“Abbiamo sempre pensato- dichiara il direttore dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia- che le persone dovessero essere nostre alleate nella lotta al Covid-19. Ma perché questo sia possibile, i cittadini hanno bisogno di informazioni chiare, valide e semplici: proprio per questo Domenica i nostri medici collaboreranno all’Open Day, fornendo alle famiglie tutto il supporto di cui hanno bisogno per vivere in totale sicurezza i momenti della gravidanza e dell’allattamento e proteggere così le future generazioni. È tempo di guardare alla vita, proiettati finalmente verso una Primavera di rinascita“.Inoltre, tutte le coppie che aderiranno alla vaccinazione potranno accedere ad una visita guidata gratuita ai siti del Complesso monumentale dell’ospedale San Giovanni.