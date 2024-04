A Sasso Marconi: il centrodestra converge sul candidato di Rete Civica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

come candidato sindaco per la città di Sasso Marconi.Si è svolta presso la Regione Emilia-Romagna la conferenza stampa di presentazione alla quale sono intervenuti Marta Evangelisti, Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Morris Battistini, vice Coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato sindaco di Marzabotto, Matteo Di Benedetto, vice Coordinatore provinciale della Lega e Marco Mastacchi capogruppo in consiglio comunale della lista civica Dimmi e Presidente del gruppo regionale di Rete Civica.

'Stefano Pedrelli, originario e residente a Sasso Marconi, figura nota sia in ambito locale che nazionale, ha unito le diverse anime politiche e civiche sotto un'unica bandiera, dando continuità al progetto avviato cinque anni fa per la guida di Sasso Marconi, progetto basato sull’ascolto e sulla condivisione delle scelte amministrative con i cittadini - spiega Rete Civica in una nota -. Con una lunga esperienza in campo gestionale maturata nei settori dirigenziali di diverse squadre di calcio di serie A, tra cui il Bologna FC, ha scelto di impegnarsi per la sua città con un progetto ambizioso, ma concreto e realizzabile per il rilancio e lo sviluppo di Sasso Marconi in tutti i settori chiave: dall'economia alla cultura, dalla cura e manutenzione del territorio all’ascolto partecipato di tutte le realtà locali al fine di favorire e migliorare la qualità della vita dei cittadini, creare nuove opportunità di lavoro, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città che ha dato i natali a Guglielmo Marconi'.



'La mia scelta di candidarmi è maturata per il desiderio di impegnarmi verso il territorio e la sua vivibilità, a favore della cittadinanza e del tessuto economico e sociale anche per ripristinare la fiducia verso l’amministrazione locale' - ha detto Pedrelli.