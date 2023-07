Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'emergenza abitativa in atto nel modenese rischia di frenare l'ascesa economica e l’attrattività universitaria. Tanti, troppi sono gli studenti che, valutato il costo degli affitti decidono di opzionare altre città italiane, magari meno costose, così come sono tante le lavoratrici ed i lavoratori che rinunciano ad offerte di lavoro nella Motor e Food Valley per via del caro affitti. Se si è arrivati a questo punto, vuol dire che per anni le politiche abitative non sono state centrali nell'agenda politica delle varie amministrazioni'.La fotografia di una emergenza abitativa che a Modena anziché ridursi è in costante aumento, la scatta oggi il coordinatore UIL di Modena e Reggio Emilia Roberto Rinaldi. Una fotografia che è anche una presa d'atto dell'inefficacia delle misure fino ad ora adottate, inadatte ad affrontare un mercato immobiliare e degli affitti profondamente cambiato in linea con le trasformazioni sociali.'Noi crediamo che su questo tema occorra accelerare e oltre alle ricette a suo tempo presentate dalle attuali amministrazioni e dalla Regione. Occorre al più presto mappare gli immobili sfitti e stringere un patto di ferro con i proprietari immobiliari, assenti negli ultimi anni, al fine di valorizzare il contratto di canone concordato a discapito della logica dei B&B ed Air B&B, magari lavorando sulla leva fiscale, abbassando quindi ulteriormente la tassazione a coloro che optano per questa soluzione. Inoltre è indispensabile che i gruppi bancari e le assicurazioni mettano a disposizione il proprio patrimonio immobiliare, spesso non utilizzato per esclusive logiche legate al mercato. Occorrerebbe infine una legge regionale che miri a equilibrare la percentuale di immobili che, in un contesto cittadino, possono essere adibiti a B&B o Air B&B rispetto a quelli destinati alla residenzialità”.