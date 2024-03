Abruzzo 2019-2024, rivoluzione nelle coalizioni: Fratelli d'Italia primo partito, PD recupera, Forza Italia doppia quasi la Lega, M5S crolla nel campo largo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Numeri chiarissimi, che vanno certo contestualizzati in due stagioni politiche e di governo nazionale diverse, ma comunque specchio inequivocabile di tendenze che potrebbero riflettersi nelle prossime competizioni elettorali amministrative e regionali. In primis quelle dell'Emilia-Romagna.



Il Movimento 5 Stelle sembra pagare a caro prezzo la rinuncia all'autonomia e l'alleanza con il PD con l'ingresso nel cosiddetto campo largo. Alle scorse elezioni regionali del 2019 il Movimento correva da solo con Sara Marcozzi, e raggiunse il 23,97%, portando a casa 3 consiglieri. Oggi si ferma al 7%. Un mare di elettori svaniti. Un voto progressista che dopo essere fuggito dal PD nel 2019 potrebbe essere ritornato alla casa madre nell'alleanza M5S - PD. Se il M5S perde di fatto due terzi dei propri voti, a guadagnarli è infatti proprio il PD che passa da un modesto 11,8% del 2019 al 20,7% di oggi.



Anche perché l'asse verdi - sinistra progressista e solidale sinistra solidale si è fermata quest'anno al 3,5%, e quindi non è stata grado di intercettare più di tanto nemmeno i voti dei delusi del M5S conseguente all'alleanza col PD.



Dal 2019 al 2024, cambiano invece radicalmente, estendendosi a più partiti, i rapporti di forza nella coalizione di centro-destra. Con la Lega che da primo partito che sfiorava il 25% nel 2019 crolla al 7% quest'anno. Debacle inversamente proporzionale a quanto è successo a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni passa dal 5% di 5 anni fa al 24% di oggi, confermandosi in assoluto primo partito non solo in coalizione ma anche della regione. Seguito da Forza Italia, secondo partito della coalizione che passa dall'8,3% delle elezioni regionali del 2019 ad un 13,4% di quest'anno, quasi doppio degli alleati del carroccio.



Gi.Ga.



Di seguito i risultati definitivi delle elezioni regionali in Abruzzo per candidato, coalizione e partito e il numero dei consiglieri eletti



Voto presidente

MARSILIO MARCO 326.991 - 53,49%



Voto ai partiti

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 139.376 - 24,11% 8 consiglieri



FORZA ITALIA 77.455 - 13,40% 4 consiglieri



LEGA SALVINI ABRUZZO 43.780 - 7,57% 2 consiglieri



MARSILIO PRESIDENTE 33.078 - 5,72% 2 consiglieri



NOI MODERATI 15.516 - 2,68% 1 consigliere



UNIONE DI CENTRO (UDC) - DEMOCRAZIA CRISTIANA 6.782 - 1,17% nessun consigliere



Totale liste 315.987 - 54,65





Voto presidente

D'AMICO LUCIANO 284.329 - 46,51%



PARTITO DEMOCRATICO 117.281 - 20,29%



ABRUZZO INSIEME 44.318 - 7,67%



MOVIMENTO 5 STELLE 40.544 - 7,01%



AZIONE - D'AMICO - SOCIALISTI POPOLARI RIFORMATORI 23.145 - 4,00%



ALLEANZA VERDI SINISTRA - ABRUZZO PROGRESSISTA E SOLIDALE 20.628 - 3,57%



RIFORMISTI E CIVICI 16.250 - 2,81%





Totale liste 262.166 - 45,35



TOTALE

Candidati presidente - 611.320 - 100%



Liste circoscrizionali - 578.153