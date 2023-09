Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Pertanto, per il momento, l’auspicata attivazione da parte della Prefettura di un centro di prima accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati nel territorio della provincia di Modena non sarà possibile. A darne conto è la stessa prefettura di Modena.'L’intenzione era quella di realizzare una struttura finalizzata ad assicurare la prima accoglienza dei minori stranieri che il Ministero dell’Interno sta trasferendo nelle varie provincie italiane a seguito dei continui sbarchi sulle coste siciliane. In tal senso, si intendeva fornire un ulteriore supporto, in primo luogo al Comune di Modena e a tutti i Comuni della provincia che, pur nella consolidata tradizione di solidarietà, stanno sopportando un gravoso onere generato dalla sempre maggiore richiesta di accoglienza per i minori stranieri rintracciati sul territorio - continua la prefettura -. Con l’occasione, il Prefetto rinnova il proprio ringraziamento al Comune di Modena, agli Enti locali, alle Forze di polizia, alla Diocesi, al Terzo settore, agli enti gestori per il loro continuo e proficuo supporto nella complessa attività di reperimento delle strutture nonché per la gestione dell’accoglienza degli stranieri che, in numero cospicuo, vengono trasferiti sul nostro territorio'.