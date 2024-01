'Accoltellato in stazione, giunta Modena ha fallito sulla sicurezza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



A intervenire sull'accoltellamento di ieri in stazione Modena sono Caterina Bedostri (nella foto), segretario Lega Modena e Mario Mirabelli, responsabile Sicurezza Lega Modena.



'Un altro episodio dunque su cui, nonostante il clamore è calato il silenzio: Signor sindaco, scusi, ma non avete nulla da dire? Come pensate di risolverla? Provvedimenti in merito, ne abbiamo? Non lo chiediamo solamente noi, ma una città intera, che con forza vuole lo stop di questa paurosa deriva imboccata da Modena. Perché qui, la situazione a forza di contemplarla per anni non è più solo grave, ma è di fatto scappata completamente di mano - continuano i leghisti -. E non ci si accusi di strumentalizzare l’episodio ai fini della propaganda politica, perché è la drammatica realtà, che riemerge di prepotenza, evidenzia il fallimento totale di qualsiasi politica della sicurezza attuata dall’amministrazione comunale, di fatto assente, e l’assenza assoluta di qualsiasi forma di prevenzione. Questo è il vero dato di fatto, queste le colpe che avete e che dovreste assumervi di fronte ai cittadini, ammettendo di avere fallito miseramente'.